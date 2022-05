Camacho convoca al diálogo a bloqueadores de San Julián y deja un mensaje a los "tres grandes perdedores" del MAS en Santa Cruz

Escucha esta nota aquí

Después de un fallido primer intento de diálogo para que la ruta que conecta a la capital cruceña con los municipios de la zona este del departamento quede expedita, el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho salió a convocar al diálogo a los movilizados que son encabezados por el alcalde de San Julián, Willy Calderón, y arremetió contra exautoridades del MAS, a quienes tildó de ser los "tres grandes perdedores en Santa Cruz.

La Gobernación había convocado a un diálogo al sector movilizado y alineado al masismo, que mantiene bloqueos de carretera en la jurisdicción de San Julián, pero no acudieron argumentando que buscan que la máxima autoridad departamental esté presente en la reunión y que esta se celebre en la zona de conflicto.

Camacho volvió a convocar al diálogo, tomando en cuenta que se volvió a invitar a los bloqueadores para este viernes 27 de mayo en el Centro de Educación Ambiental (CEA), en la capital cruceña.

Asimismo, el gobernador de Santa Cruz lamentó que el Gobierno central no mida con la misma vara las movilizaciones, al apuntar las críticas y los millones de dólares que se pierden cuando el departamento protesta por sus intereses; sin embargo, "calla la boca cuando las medidas de presión son ejecutadas por sectores de su línea política", o cuando son azuzadas por el jefe de su partido político.



Y es que existen suspicacias debido a que la decisión de bloquear se dio en un encuentro del partido azul celebrado el fin de semana en San Julián, donde participó el líder cocalero Juan Evo Morales y otras exautoridades y excandidatos, como Mario Cronenbold y Adriana Salvatierra.





“Un día antes del bloqueo se firmó un acta con un viceministro, pero después los tres grandes perdedores de Santa Cruz: Adriana Salvatierra, Mario Cronenbold y Evo Morales anuncian un bloqueo que no tiene ni pies ni cabeza, porque nosotros hemos coordinado y vamos a coordinar siempre con todas las autoridades de cualquier partido”, explicó Camacho, reiterando que hay predisposición para dialogar y atender las demandas.



Agregó que durante esta jornada se puso en contacto con autoridades de San Julián que le han manifestado su deseo de no continuar con el bloqueo de carreteras, que este miércoles cumple su tercer día.

“Si Evo Morales cree que sentarme a dialogar con cualquier partido político es un signo de debilidad, está equivocado, es un tema de principios, como autoridad vamos a sentarnos con todas las autoridades electas por el pueblo”.

Camacho pidió que las movilizaciones no se tomen políticamente con la intención de desgastar una gestión, o "querer mentir que no hay gestión. Es una payasada muy grande que no se puede tolerar".

Agregó que todas las medidas de presión que se puedan tomar, mientras sean por defensa de la democracia, del país, de la libertad, tienen legitimidad, "pero por caprichos políticos no podemos hacerle daño a nuestra Santa Cruz”, acotó.

Mientras tanto, el sector movilizado, que cuenta con la venia del alcalde Willy Calderón y el impulso de interculturales y organizaciones sociales afines al masismo, confirmó que este jueves (26 de mayo) se llevará adelante el cuarto día consecutivo de bloqueo, siendo los más golpeados los vecinos que se mueven entre municipios y transportistas que deben trasladar alimentos y mercancías.



Desde el Comando Departamental de la Policía exhortaron a las partes a ir al diálogo y se dijo que el uso de la fuerza pública es la última instancia para reestablecer el orden.



