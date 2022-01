Camacho defiende la ejecución presupuestaria 'récord' de la Gobernación ante cuestionamientos de opositores

En este último año, el Sigep refleja un 84.41% de ejecución presupuestaria, una cifra superior a la alcanzada en las nueve gestiones anteriores. El 2021 cuenta con el segundo techo presupuestario más bajo en los 10 últimos años. Solo en 2012 la Gobernación contó con menos recursos que en el último año.

El secretario de Hacienda de la Gobernación, Orlando Saucedo, destaca el esfuerzo realizado para "optimizar los recursos" y mostrar "una mejor gestión" que "demuestra la voluntad política de la autoridad". Revela algunos logros de la gestión actual, como la duplicación en el monto recaudado por la agencia tributaria.

"En cuanto a los impuestos a las transferencias gratuitas de bienes, hemos pasado de Bs 17.3 millones a Bs 35.2 millones", dijo Saucedo. Otro logro que destaca es la reducción del gasto corriente, donde se incluyen los pagos al personal, en Bs 2 millones.



A pesar del 'récord' alcanzado en la ejecución presupuestaria, ​Saucedo insiste en que "queremos ser más efectivos" de cara a la gestión 2022.



Cuestionan las cuentas

Al igual que ocurriera tras la presentación del informe de gestión la pasada semana, no han faltado voces que cuestionan las cifras presentadas por Camacho. Tanto el exsecretario de Gobierno durante la anterior gestión, Vladimir Peña, como el candidato a la Gobernación, Germaín Caballero, se han pronunciado sobre este post de Camacho.

El ex alcalde de San José de Chiquitos critica la falta de grandes obras para el departamento. "No hemos visto el inicio de una gran obra, cuando (el gobernador) maneja una importante cantidad de recursos", expresó.

Por su parte, Peña desdice a Camacho y sostiene que "los informes de gestión presentados por Rubén Costas ante la Asamblea Legislativa Departamental demuestran una ejecución superior a la señalada en el cuadro. Para dar un ejemplo, en 2012 se ejecutó el 92% y en 2018 más del 95%". Eso sí, los datos ofrecidos por el exfuncionario de la Gobernación se basan en información propia elaborada por su gestión.

"No son datos ciertos (los de Camacho) y no corresponden a la realidad", enfatiza Peña. Además considera que estas publicaciones "son una forma de tomar un atajo para no responder sobre las 10 promesas que no ha cumplido Camacho", dijo Peña.

Para Peña y Caballero, urge saber en qué se invirtieron los recursos departamentales. Para Peña, es importante "conocer a detalle" el destino del dinero público, mientras que Caballero ve "una falta de transparencia para conocer el destino de los recursos de acuerdo a la apertura programática de la Gobernación".

Es más, Caballero señala la importancia de conocer el uso de los recursos en un "periodo duro de corrupción consentida y protegida por parte de grupos de poder y estructuras organizadas". Llama a la ciudadanía a "interpelar a las autoridades" para conocer el manejo de los recursos.

A respecto, el secretario departamental Saucedo dice que entiende los cuestionamientos de voces opositoras, pero les recuerda que las cuentas de la Gobernación están disponibles en el Sigep. Además, compromete la entrega de la información a quien la solicite. "Estamos procesando la información solicitada por Germaín (Caballero) para atender su solicitud", comentó.

Sobre el gasto realizado, el secretario de Hacienda resalta la "prioridad para atender lo que vive el país con la pandemia del Covid. La inversión en salud y en la adquisición de equipos para los nuevos servicios que se ofrece en los hospitales de tercer nivel ha sigo generosa", asegura.

De forma genérica, Saucedo también alude a la ayuda solidaria ofrecida desde la Gobernación a los municipios que han sufrido las inclemencias del clima con las inundaciones, la sequía y los incendios.

Lea también Santa Cruz Vladimir Peña se estrella contra Camacho y le enumera 10 promesas incumplidas (VEA LA LISTA) El exsecretario cuestiona el informe de gestión de la autoridad cruceña como la falta de vacunas, carencia de generación de empleos, quema de bosques y Pacto Fiscal, entre otros.

Lea también Politica Según Camacho, la ejecución del presupuesto fue superior al 83,9% El gobernador de Santa Cruz dijo que el desempeño fue mejor que en los dos últimos años. Vladimir Peña respondió que se debe revisar si fueron cumplidas las promesas de campaña