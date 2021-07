Camacho dice que ejercerá presión social y activará acciones legales para que el INRA asista a la Comisión Agraria Departamental

Escucha esta nota aquí

El Gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, advirtió que ejercerá presión social contra el director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) si no asiste a la Comisión Agraria Departamental (CAD) para coordinar la dotación de tierra en la región. Además, sostuvo que activará procesos penales para que el funcionario asista a este evento.



Desde hace varios meses, comunidades indígenas, cívicos y autoridades de regiones como la Chiquitania, denunciaron el asentamiento ilegal de predios en reservas naturales por parte de sectores afines al partido de Gobierno. Incluso se registraron fricciones entre indígenas e interculturales, que disputan la tenencia de la tierra en Santa Cruz.

Ante este problema la Gobernación convocó a la CAD que, de acuerdo a las normas, es una instancia en donde se coordina la dotación de tierra. El primer encuentro se realizó el pasado 8 de julio, pero al no asistir el representante del INRA se declaró un cuarto intermedio hasta el 2 de agosto.

“El INRA nunca va querer ir asistir a las reuniones que estamos convocando, porque ellos quieren algo claro en su lógica: perjudicar nuestra región, nuestra tierra, territorio, a nuestros pueblos indígenas y nuestra diversidad, tenemos un mandato del pueblo que es defender Santa Cruz”, dijo Camacho.

El gobernador cruceño aseguró que pese a la inasistencia del INRA al CAD, el pasado 8 de julio, se conformó dos comisiones, entre ellas la que auditará el saneamiento y “concesión” de tierras.

Aseguró que activará todos los mecanismos legales para que el director del INRA asista a la CAD. Incluso dijo que si es necesario se recurrirá a la protesta social para que la entidad cumpla con lo establecido en las normas nacionales.

“El lunes tenemos una nueva reunión y de no asistir, que de seguro no lo va a hacer, vamos a seguir las acciones legales y si tenemos que llegar a la presión social, lo vamos hacer”, afirmó.

En reiteradas ocasiones el director nacional del INRA, Elogio Núñez, señaló que no asistirá a la CAD porque no tiene representación de todos los actores productivos, por lo que “carece de legitimidad” y no cumple con los procedimientos formales y legales para su funcionamiento.



Incluso acusó a la Gobernación de Santa Cruz de pretender montar una narrativa de supuestas ocupaciones ilegales de predios e incendios forestales en Santa Cruz, para desprestigiar la gestión del Gobierno y de la entidad pública encargada de administrar los procedimientos en materia agraria.