Camacho dice que el paro es una medida necesaria y se levantará si el Gobierno atiende las demandas cruceñas

"El paro es una medida de presión necesaria, las grandes luchas que hemos tenido fueron a través de la presión, así se garantizan los derechos de la gente (...) Si no hubiéramos hecho paros o cabildos, no hubiéramos tenido autonomía, la esencia del cruceño es la lucha", ejemplificó el gobernador.

No obstante, desde Santa Cruz no se quedan a la espera de los resultados de la reunión, sino que la Gobernación alista un levantamiento estadístico para tener luces de la realidad departamental, previo al censo, cuyos resultados se tendrán listos para el último trimestre de 2022, según Camacho.