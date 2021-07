Camacho dice que el supuesto golpe de Estado fue armado para tapar la "cobardía de Evo"

Escucha esta nota aquí

El gobernador Luis Fernando Camacho dijo este sábado que el caso de “golpe de Estado” fue armado por el Gobierno del Movimiento al Socialismo para tapar “la cobardía de Evo Morales”, que no sabe cómo “justificar su huida del país”, durante los conflictos sociales que se registraron en noviembre de 2019.

“Están queriendo armar un escenario de supuesto golpe de Estado, y no hay un solo acto en que Evo participe y no hable del golpe (…) Evo no tiene razón o motivo para justificar su huida. Además, carece de valentía, la cual debió tener como líder para enfrentar un momento como ese sin abandonar a sus seguidores", explicó en el programa ¡Qué Semana!, de El Deber Radio.

Camacho atribuyó la renuncia de la presidencia de Morales al informe de la Organización de los Estados Americanos (OEA), donde observa varias irregularidades en el proceso electoral de 2019, cuando el MAS resultó ganador en primera vuelta de las elecciones nacionales.

Esta semana dos exjefes de las Fuerzas Armadas fueron enviados a la cárcel, acusados de haber participado en el supuesto golpe. Esta determinación le llama la atención al gobernador cruceño, que observó que las supuestas víctimas (Morales y Álvaro García Linera), hasta la fecha, no hayan presentado su declaración ante el Ministerio Público.

“El principal demandado soy yo, soy el supuesto generador del delito y no me han llamado a declarar (…) Hay algo raro aquí, porque ni a las supuestas víctimas son Evo y Álvaro han declarado sobre su versión de los hechos y ya hay varios procesos y detenidos por este caso”, lamentó.

Camacho reconoció que existe el riesgo de que sea encarcelado, al igual que los otros acusados, pero argumentó que cuando lo citen a declarar no “callará y hablará con la verdad, porque el pueblo debe sentir que voy a decir la verdad”.

“Seguramente que si (puedo ir preso), todo puede pasar cuando la autoridad (Gobierno) es sumamente dictadora y atropelladora. Hay riesgo (de ser detenido), pero a mi, si me llegan a meter preso no es por robar un banco, es por la mentira que está diciendo el Gobierno del MAS”, acotó.

Sobre la detención de la expresidenta de Jeanine Añez, el gobernador cruceño dijo que el proceso que le siguieron por el golpe de Estado no tiene fundamentos, pero aclaró que ella tiene otras denuncias por la “corrupción que existió durante su gestión” que hasta la misma “gente del Beni dijo que lo la iban a defender”.

