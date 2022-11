Camacho: “El pueblo cruceño ha hecho un sacrificio muy grande, ha liderado una causa justa y ha logrado hacerse escuchar en todo el país y el mundo”

El discurso del Presidente partió de un presupuesto falso. El paro es por Censo, aquí no hay ningún movimiento desestabilizador del Gobierno, como él dijo. Si el INE hubiera hecho su trabajo como es debido, no habría paro ni protestas.

Al inicio de esta lucha, el Censo estaba fijado para mediados del 2024, la publicación de sus resultados el 2025 y no estaba claro cuando se pensaban aplicar esos resultados. Eso ya no será así, el paro modificó esa agenda dilatada. Por otra parte, si la distribución de recursos que le hacen tanta falta a muchas regiones del país se dan desde septiembre de 2024, eso es también un logro de Santa Cruz y el paro. Es cierto, queda pendiente hablar de la redistribución de escaños, saneamiento del padrón electoral y un nuevo pacto fiscal, temas que son muy importantes para la población. ¿Qué planteará el cabildo de mañana domingo respecto a lo que se debe hacer con el paro, que ya lleva 23 días?

La verdad que lo desconozco, hay que recordar que este Cabildo ha sido convocado por el Comité pro Santa Cruz y aún no he tenido la oportunidad de conversar con el Presidente sobre la organización ni sobre las preguntas que se le harán al pueblo cruceño. Entiendo que el poco tiempo para su organización es un problema y deben estar abocados a los temas logísticos y a las consultas al interior de las instituciones que componen el ente cívico para alcanzar una posición consensuada con la institucionalidad civil que ese ente aglutina.

No, no es así. Las relaciones que siempre hubo en el Comité Interinstitucional han sido de respeto. Si bien se trazaron líneas de acción unificadas porque todos actuamos bajo mandato del cabildo, se ha respetado la diversidad de enfoque y opinión. Esto no es un tema de personas, es una decisión colectiva de un cabildo y un pueblo que nosotros tenemos que defender, cada uno a su manera. Si bien hubo algunas protestas en otros departamentos, en general Santa Cruz ha llevado la mayor carga de la movilización hasta el momento. ¿Qué opina al respecto?

No es verdad eso. Siendo el gobernador de Santa Cruz no impuse mi cargo por encima de ninguna autoridad y fui uno más dentro del Comité Interinstitucional. En el cabildo del 30 de septiembre, acepté humildemente el lugar que me dio nuestro Comité Pro Santa Cruz y no subí a la testera, como no lo haré hoy. En las negociaciones también tuve un rol de apoyo sin protagonismos personales. Mi experiencia no viene de la política sino del civismo y hoy mi única agenda personal es trabajar por mi pueblo y acompañar las reivindicaciones ciudadanas, cumplir con ese rol que demando durante muchos años el pueblo cruceño a su gobernador y desde ahí acompañar con firmeza las decisiones que tome nuestro pueblo.