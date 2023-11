“Camacho está estable y no necesita internación”, Limpias sobre el informe de la junta médica

Juan Carlos Limpias, director nacional de Régimen Penitenciario, reveló detalles del último informe de la junta médica sobre la salud del gobernador, Luis Fernando Camacho, al asegurar que se encuentra bien de salud y que no necesita salir de la cárcel de Chonchocoro para recibir asistencia médica en un centro de salud externo.

“Repetimos una vez más que los más interesados en que se realice el informe médico somos nosotros, no son ellos (defensa legal de Camacho), por eso hemos realizado lo que corresponde y se ha realizado un informe que básicamente, en nuestro comunicado, manifestamos que está estable y que no necesita internación, pero los otros pormenores nosotros no podemos darlos por temas de confidencialidad y están siendo elevados al juez”, informó Limpias a los medios.