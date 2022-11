Camacho: "Hoy es un día importante para Santa Cruz, creo que estamos a pocas horas de que se promulgue la Ley (del censo)"

El gobernador Luis Fernando Camacho resaltó la aprobación de la Ley del censo en la Cámara de Senadores e indicó que está a la expectativa de la promulgación. Asimismo, destacó la participación de los legisladores de oposición como del Movimiento Al Socialismo (MAS) que apoyaron la normativa. Mientras, desde el Comité Cívico adelantaron que la comisión técnica hará un seguimiento de la actividad censal.



“Es un día importante para Santa Cruz, creo que estamos a pocas horas de que se promulgue esta ley, y podamos dar por concluida una etapa más de la lucha de un pueblo, de un país, y de parlamentarios que se mantuvieron firmes respetando el mandato del pueblo cruceño”, remarcó Camacho.



Asimismo, la primera autoridad del departamento aplaudió el esfuerzo de todos: “felicitamos a ese pueblo noble que estuvo en las calles, a los legisladores que dejaron su rabia, odio y revanchismo contra Santa Cruz y dieron curso a esta ley”, subrayó.



El gobernador indicó que el escenario político ha cambiado, después de los 36 días de paro en Santa Cruz. “Dijimos que el escenario político iba a cambiar después de estos 36 días, y así fue”, aseguró.



Es más, Camacho felicitó a aquellos parlamentarios (del MAS) “que no se dejaron llevar por las amenazas de quienes hoy son una minoría y apoyaron la posición de Santa Cruz, y Bolivia porque el beneficio es para todos”.



Para el gobernador, hace mucho tiempo que no había tanta expectativa por una ley, “creo que así debe ser (el tratamiento de las leyes), en el debate, diálogo, no a través de la presión. Hoy sí es fruto de la presión, pero también de quienes tuvieron la paciencia de los parlamentarios de oposición, como de quienes entendieron que se trataba de una necesidad para Bolivia y dejaron ese sentimiento de amenaza”.



“Ha ganado el país, por eso felicito a todos los legisladores que estuvieron a favor de esta ley. Incluso a los del MAS, que no se dejaron amedrentar”, subrayó el gobernador.



Y finalizó remarcando que “esos discursos violentos, que siembran el odio, solo son parte de la mediocridad. En su momento tuvieron la oportunidad de hacer cosas por Bolivia y ahora no son nada”.



Por su parte, el segundo vicepresidente del Comité Cívico, Stello Cochamanidis, sostuvo que solo resta que el presidente Luis Arce promulgue la normativa, para luego seguir con el cronograma de la actividad censal.



“Esperamos que se promulgue esta ley, para que se cierre este ciclo y podamos avanzar”, señaló y añadió que “la comisión técnica hará un seguimiento minucioso de todas las actividades, cuando el INE las presente para que la población pueda tener conocimiento de todo hasta la fecha de la realización del censo”.