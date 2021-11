Camacho le pide a Jhonny estar con el pueblo y él responde que no tiene ningún acuerdo con el MAS

Escucha esta nota aquí

El paro nacional convocado por varios sectores del país en rechazo a la Ley 1386 y otras normas que son consideradas anticonstitucionales por una parte de la población, ha demostrado las diferencias existentes entre Luis Fernando Camacho, gobernador del departamento de Santa Cruz, y Jhonny Fernández, alcalde de Santa Cruz de la Sierra.

Preocupado. Así dijo sentirse Camacho ante la “falta” de compromiso de Fernández por defender los principios de los sectores que forman parte del entorno municipal, como los gremiales, los transportistas y la población en general.

Camacho hizo esa declaración al programa No Mentiras 4.0, luego de brindar un reporte sobre el primer día del paro en Santa Cruz.

El gobernador se refirió al actuar de algunos diputados de UCS, partido del cual es líder Jhonny Fernández, quienes supuestamente habrían pactado con el MAS por cargos en la directiva de la Cámara de Diputados. Esto ha causado que algunos ciudadanos tilden de 'traidores' a esos legisladores y a Jhonny Fernández.

“Le pido al alcalde que salga para estar con su pueblo, que le demuestre al pueblo que no votó en vano por él, sino que votó por alguien que los va a apoyar en sus demandas legítimas. Cuando nosotros hicimos el acuerdo y la gran alianza, en la que participó UCS, él me juró y perjuró que nunca había hecho alianza y que no la haría con el MAS. Que él le dé respuesta la ciudadanía. Yo no he hablado de este tema con él, no puedo apuntarlo, solo espero que él le dé una explicación al pueblo que lo ha tildado de traidor”, expresó Camacho.

El gobernador recordó que, en 2019, el entonces alcalde cruceño Percy Fernández, instruyó al cuarto día de paro habilitar 280 comedores para las ollas comunes del Comité pro Santa Cruz. “Eso es estar con su pueblo y voy a repetir las palabras que me dijo el alcalde Percy Fernández cuando fui a agradecerle: 'Habré cometido muchos errores, pero nunca estaré en contra de mi pueblo'”, dijo.

Qué respondió Jhonny

La respuesta del alcalde cruceño no se hizo esperar. En el mismo programa, Fernández indicó que fue el primer alcalde que se pronunció sobre estas leyes (1386 y 342) que ha emitido el MAS e hizo llegar documentación oficial con su reclamo y observaciones al presidente Luis Arce.

“El señor Camacho habla de los parlamentarios. Los parlamentarios nacieron de una alianza. (...) Yo lamento mucho que los parlamentarios no puedan ponerse de acuerdo, lamento mucho que estén totalmente confrontados. Eso no es un tema de una directriz política de UCS, porque la bancada de la alianza nunca la manejó UCS, la manejó Creemos y ellos (Creemos) son los que deberían manejar su bancada parlamentaria y no hablar de partidos que integran esa alianza”, explicó a modo de descargo la autoridad municipal.

Fernández señaló que, a Camacho, como responsable y candidato (a la presidencia), se le dio la potestad de manejar la bancada de la oposición y coordinar todas las acciones que considerara pertinentes, por lo que él no tiene nada que ver con los problemas internos que se hayan podido generar últimamente.

Con respecto al cuestionamiento sobre si está o no con su pueblo, el alcalde recordó que el gobernador fue hasta su casa a pedirle ayuda, la cual le brindó y fue reconocida públicamente en un cabildo, siendo además destacado como el único político que estuvo al lado del pueblo. Esto, según Fernández, despeja cualquier duda que pueda tener Camacho.





“Cuando se habló del paro, inmediatamente se dijo públicamente que la Alcaldía acataba el paro. Estamos acatando el paro a nivel nacional y nosotros a nivel municipal. No se está trabajando, solo las unidades de emergencia que tienen que ver con salud y limpieza están trabajando”, explicó Jhonny Fernández, a tiempo de afirmar que son algunos grupos los que tratan de desprestigiarlo usando las redes sociales.

Más adelante, Fernández afirmó que es el primero en estar al lado de las reivindicaciones del pueblo, porque conoce que son atentatorias a las libertades y derechos constitucionales que tienen los sectores y los vecinos.

Además, descartó que tenga algún tipo de alianza con el MAS. De igual manera dijo que no tiene alianza con Creemos ni con otra agrupación, ya que no es el momento para alianzas.





​