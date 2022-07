Camacho: "Llega un nuevo mensaje de unidad al pueblo cruceño, sus autoridades están de pie y no en venta"

Tras concluir la segunda cumbre por el Censo, que se realizó este sábado en los predios del Colegio Médico y donde participaron 362 instituciones cruceñas, el gobernador de Santa Cruz, manifestó que no existe una fracción entre los representantes del Comité Interinstitucional por el Censo, sino más bien que está fortalecido y unido.

"Siempre el odio del c entralismo nos ha terminado uniendo a todos. Y por eso hoy está llegando un nuevo mensaje de unidad al pueblo cruceño, de que sus autoridades están de pie y no están a la venta. Y vamos a seguir firmes hasta conseguir el objetivo", expresó Camacho.

El gobernador también aseguró que no debe ser de preocupación que alcaldes afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), apoyen la postergación del censo, porque el único fin es afectar el progreso del departamento, declaraciones que dejaron entrever que se refería al alcalde cruceño Jhonny Fernández, el gran ausente de la cumbre.

"Sabemos que no quieren un censo, no quieren desarrollo en las regiones, no quieren que tengamos un mejor sistema de salud y, sin duda, que el odio a Santa Cruz es muy grande", acotó la máxima autoridad departamental.