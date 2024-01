Camacho: "Los masistas compraron al vicegobernador"

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, acusó este martes al Movimiento Al Socialismo (MAS) de "comprar" al vicegobernador, Mario Aguilera, para que lo reemplazara en el cargo mientras se encuentra en prisión preventiva.



"Han comprado al Tribunal Constitucional (TCP) para emitir sentencia aberrante, compraron al vicegobernador, a ese punto han llegado, lo han comprado", afirmó Camacho durante su audiencia por el caso del paro de 36 días.



El gobernador aseguró que sus principios no están en venta y que no se dejará quebrar por el MAS. "No necesito estar libre para sentirme libre, no venderé mis principios al MAS", dijo.