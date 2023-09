Camacho: “Mientras sea gobernador, ninguna carretera afectará los acuíferos cruceños”

“Ahora quienes rechazan, enjuician y meten preso a los ciudadanos por hacer paros y bloqueos, son los organizadores de un bloqueo exigiendo la construcción de una carretera que les permita vender lotes. Ahora no hablan de daño económico al Estado, no hablan de atentados contra la libertad de locomoción de los ciudadanos. El cinismo y la desesperación por captar dinero de la corrupción parece no tener límites para el gobierno centralista”, añadió.