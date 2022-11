Camacho: "Queremos que nos cuenten y ¡no les da la gana!"

“Estamos en las calles con una medida justa y no vamos a torcer el brazo ante quienes no quieren escuchar al pueblo, ni de quienes están buscando negociar por abajo; no lo vamos a hacer”, manifestó Luis Fernando Camacho, gobernador cruceño, ante las personas congregadas en el Cristo Redentor en una jornada de oración para pedir Censo en 2023.

Se comprometió a no negociar lo que el pueblo pide y afirmó que el Comité Interinstitucional está unido en su demanda. Le recordó a Santa Cruz que es “un pueblo de fe” y que no puede dejarla de lado, por ello le pidió retomar las oraciones en las rotondas . Hizo referencia a 2019, señalando que “la victoria fue de fe”.

“Queremos que nos cuenten, ¡y no les da la gana!, esa es la lucha; queremos saber qué necesitamos, queremos saber cómo van a distribuir los recursos. Queremos que le den su lugar a Santa Cruz y a todos los departamentos que han crecido. Es una lucha por todo el pueblo boliviano, no solamente del cruceño”, manifestó Camacho.

“Los que estamos con la convicción de estar en las calles corremos el riesgo de que el masismo haga algo. (…) No me preocupan las amenazas; yo no le tengo miedo a Arce, ni a Evo ni a ningún masista. No le tengo miedo porque creo en Dios”, expresó y agradeció la actividad religiosa.