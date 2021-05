Camacho: "Quienes vienen a esta tierra saben que los recibimos con los brazos abiertos mientras no nos atropellen"

Escucha esta nota aquí

Luis Fernando Camacho hizo su primera visita a la Chiquitania como gobernador electo de Santa Cruz. En la mañana, en entrevista en EL DEBER Radio, anunció su recorrido, y por la noche ya se encontraba en Santiago de Chiquitos, reunido con representantes de los comités cívicos de Roboré y Santiago de Chiquitos, Fundación Paúro, Comité de gestión de Tucabaca, cooperativas de agua de Roboré y Santiago, subalcalde de Santiago, Asociación de Ganaderos de Roboré, autoridades de OTB como el cacique, la diputada María René Álvarez y el asambleísta por la provincia Iván Quezada.

Según el líder cívico Rubén Darío Arias, Camacho llegó con el afán de recoger de boca de los mismos pobladores las denuncias de avasallamientos a las áreas protegidas, asentamientos ilegales, para munirse de toda la información posible y llamar a una reunión en grande, tanto a la Brigada Parlamentaria y AL Comité Cívico, como a otras organizaciones sociales que tengan que ver con la temática de tierras.

"Está con toda la disposición de trabajar y apoyar la lucha de los pueblos por el derecho a que la tierra primero es de los lugareños, además de la idea de que funcione la Comisión Agraria Departamental", dijo Arias.

Desde Santiago, Camacho aseguró que resolver la falta de agua en algunos puntos del departamento y frenar los avasallamientos son parte de sus prioridades. Dijo que la Comisión Agraria Departamental funcionará "porque así tiene que ser".

Según Camacho, la norma es clara, ya que en primera instancia establece que la tierra es para el que no tiene; en segundo lugar, tierra para quien tiene, pero no es suficiente; y en tercero, tierra para quien esté más cercano. "Que no nos traigan del Chapare gente a colonizarnos y hacer negocios de nuestra tierra, eso es algo que defenderemos a muerte, lo prometimos y vamos a ejecutarlo", recalcó.

El gobernador electo aseveró que es el momento de tener dos misiones claras: hacer el trabajo de recuperar lo que corresponde a los cruceños, como parte del proceso autonómico, "no solo la comisión agraria sino la competencia y los recursos".

La autoridad departamental dijo que se reunió con los 15 capitanes de Guarayos, y que también se encontrará con los guaraníes esta semana. "Ellos tienen esa preocupación, igual que todos nosotros, porque ya han visto lo que el Gobierno trató de hacer con el voto de los indígenas y no pudo, porque hay un compromiso y no pudo respetarlo, no hacer política con los indígenas, darles el lugar que les corresponde y luchar por el desarrollo de su región. Ellos mismos reconocen las presiones que tienen del MAS, pero a la vez les quitan tierra", denunció.



Camacho dijo que hará un recorrido por las zonas afectadas y que al finalizarlo, este mes, llamará a una asamblea en la que participen todos los actores a nivel departamental. Pidió no dejar solo a Guarayos solo por la distancia, "mostremos esa fuerza, como lo hicimos en los incendios de la Chiquitania".

El gobernador aseguró que no se cierra a sentarse con el presidente Arce, y que es necesario hacerlo, "lo que no significa que sea sumisión, no lo haremos nunca cuando sea algo que quieran lograr por presión. Nuestro compromiso fue defender Santa Cruz con su modelo de desarrollo productivo, por su tierra, sus derechos, es la línea que vamos a seguir", dijo.

Del mismo modo, dijo que hay que empezar a trabajar o seguirán entrando como "cepes", cosa que no se puede permitir, no solo porque es ilegal sino porque está lastimando a todo un pueblo.

"Quienes vienen a esta hermosa tierra saben que se los recibe con los brazos abiertos mientras no atropellen a los que ya estamos aquí hace tiempo y venimos luchando, cruceños nacidos y no nacidos en este pueblo, y que venimos aportando entre todos al desarrollo de Santa Cruz. No vamos a permitir que vengan con una simple posición política a hacerse dueños de las tierras. No hay que ser indiferente, ya hemos mostrado a Bolivia y al mundo lo que podemos hacer en unidad y esto no será la excepción", enfatizó.



En esta misma línea, dijo que junto a los asambleístas ya estuvo analizando la problemática de la invasión de las fábricas de drogas a las áreas protegidas.

Otros temas

El tema del agua quedó reflejado como inquietud de la gestión de Camacho, quien aseguró que su equipo ya está trabajando con la comunidad internacional el abastecimiento de agua potable en todo el departamento.

Asimismo, reconoció que la salud es fundamental, pero también recordó la importancia del censo, la economía y el pacto fiscal, "porque si hubiéramos tenido ese pacto fiscal, no tendríamos los problemas de ahora en salud, educación, servicios básicos".



Dijo que espera que en las próximas semanas la Asamblea pueda aprobar la descentralización en su totalidad, en gestión, autonomía e inversión a las subgobernaciones, para que no exista la burocracia, de tal modo que los trámites y proyectos de inversión puedan hacerse desde las subgobernaciones. "Está en nuestro plan de gobierno", recordó.

