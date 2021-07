Camacho recuerda a la Fiscalía que hay más de 70 irregularidades que prueban el fraude

Escucha esta nota aquí

Después de que la Fiscalía General del Estado disolviera el 'Caso Fraude Electoral ' tras emitir un reporte del Grupo de Investigación Deep Tech Lab de Bisite (de la Fundación General de la Universidad de Salamanca) que señala que no hubo manipulación de datos en las fallidas elecciones de 2019, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, recordó que la auditoría realizada por la Organización de Estados Americanos (OEA) fue determinante en los comicios de 2019, al detectar irregularidades que llevaron al entonces presidente Evo Morales a anular la elección.

"La OEA hizo una auditoría vinculante que demostró más de 70 irregularidades y hay evidencias claras de manipulación al sistema informático, pero a pesar de esto la justicia masista cierra el caso", lamentó Camacho, vía Twitter y Facebook.

La máxima autoridad departamental apuntó que no se puede permitir que el Movimiento Al Socialismo (MAS) se burle del pueblo que defendió la democracia en la calles.

"Este es nuevo atropello a la democracia, el pueblo sabe que el MAS hizo fraude", sentenció el gobernador.



Y es que el informe de la OEA concluye que se encontraron “acciones deliberadas que buscaron manipular el resultado de la elección”, donde detalla en un documento de casi 100 páginas los indicios del fraude electoral, tema que estuvo también respaldado por la Unión Europea; sin embargo, la Fiscalía opta por tener por encima el análisis de un grupo de una universidad española.

Ante esta situación, el gobernador anunció que tomará acciones legales para evitar que el caso se cierre y que por última instancia acudirán a los niveles internacionales para hacer conocer la situación.



Según la lectura de Camacho, el cierre del caso deja consecuencias grandes en el pueblo boliviano y lastima la democracia del país, al igual que esto exhibe que la justicia hace lo que el partido de Gobierno de turno quiere. "Nosotros como bolivianos tenemos que estar alerta. Esa historia la vamos a defender como siempre lo hemos hecho", remarcó.



La publicación del gobernador:

En ese entonces, el equipo de la OEA concluyó que la paralización del conteo rápido de los votos, la introducción de servidores “no previstos en la infraestructura tecnológica”, así como la evasión de controles de la empresa auditora electoral, atentaron contra la credibilidad del proceso electoral que finalizó en octubre con la renuncia del entonces mandatario, Evo Morales.

Fue por eso que se convocó a nuevas elecciones, durante el gobierno transitorio, mismas en las que el masismo resultó vencedor y propició la llegada de Luis Arce Catacora al poder.

Sin embargo, el fiscal Juan Lanchipa no hizo referencia al tema y sostuvo que se detectaron “deficiencias e incidentes” en el proceso electoral de 2019, pero no suponían riesgos para la integridad del proceso electoral, ni para los resultados del cómputo oficial y no se advierte manipulación de los votos, debido a que el sistema informático cuenta con la consistencia necesaria y en ningún momento fue alterado.

Pese a esto, Evo anuló la elección, ya que la auditoría de la OEA tenía carácter vinculante y posterior a esto abandonó el país. Meses después lanzó el argumento que hubo 'golpe de Estado'.

te puede interesar PAÍS Informe encargado por la Fiscalía confirma que operaron servidores ajenos al TSE en elección de 2019 El documento enviado por una unidad de la Universidad de Salamanca evidencia negligencia de la empresa Neotec. La pericia se hizo dos años después de la elección y se basó en una muestra encargada por la Fiscalía