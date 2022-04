Camacho ve injerencia y presión política del MAS en el caso por el Decreto 373

Escucha esta nota aquí

Tras el pedido de la jefa de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, Raquel Valencia, a la Fiscalía para citar al gobernador Luis Fernando Camacho para que informe sobre el caso del Decreto 373, este martes Camacho afirmó que, si es citado, irá a prestar su declaración, pese a que considera que se trata de una persecución del partido de Gobierno.

“Ni bien esté notificado yo voy a ir a declarar, nunca me he escondido. Creo que la razón por la cual no me han notificado es porque es un proceso político de persecución que no tiene ni pies ni cabeza y más bien raya en la ignorancia de querer, por el error de un funcionario, encarcelar a un gobernador. Esa es la clásica del MAS, pero no tenemos ninguna preocupación, una vez nos citen vamos a ir a declarar”, aseguró Camacho.

Asimismo, reiteró que existiría una injerencia y presión política por parte del Movimiento Al Socialismo para sostener el proceso en su contra y nuevamente intentar dañar su gestión como gobernador.

“Como ellos han iniciado un proceso sin pies ni cabezas, ahora están presionando para que nuestra gestión se vea dañada, pero no lo van a lograr, no es el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto proceso que tengo, entonces ya nos hemos acostumbrado a tener procesos porque es la práctica del MAS, a lo que estamos acostumbrados y no tenemos ningún temor”, sostuvo.

El 9 de marzo se aprobó el Decreto departamental 373 y posteriormente fue anulado de la Gaceta de la Gobernación de Santa Cruz por denuncia de un exfuncionario de esa repartición estatal. A partir de esa fecha se desató una serie de explicaciones y réplicas sobre este polémico documento que dejaba en manos de un secretario las atribuciones del gobernador haciendo a un lado al vicegobernador. El MAS llevó el caso a la justicia ordinaria y también a la Asamblea Legislativa.

El pasado 7 de abril la autoridad departamental se encontraba en Brasil y en poblaciones fronterizas, por lo que no pudo asistir a la ciudad de La Paz a una petición de informe oral convocada por la comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Asamblea Legislativa Plurinacional para que informe sobre el mismo tema.

Sin embargo, Camacho confirmó que, pese a que no es atribución del ente nacional fiscalizar al gobernador, ya que es una atribución de la Asamblea Legislativa Departamental, asistirá a la interpelación si la fecha no interrumpe sus actividades previamente agendadas.

“Si nos convocan obviamente vamos a ir, siempre y cuando no tenga una agenda que cumplir porque para mí, las funciones como gobernador y la atención a nuestro pueblo están primero que prestarme a una payasada como la que quieren hacer. Si no hay agenda, obviamente voy a ir”, señaló.