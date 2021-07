Camacho ve que "el cuento del golpe es insostenible" tras revelarse la declaración de Gonzalo Terceros

Escucha esta nota aquí

La detención y posterior declaración del ​​excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), Gonzalo Terceros, ha supuesto un nuevo capítulo para conocer los acontecimientos que rodearon la renuncia del entonces presidente Evo Morales. Una de las voces más contundentes proviene de Luis Fernando Camacho, el principal acusado en la causa judicial iniciada por la exdiputada Lidia Patty.

"¡El cuento del golpe es insostenible!", publicó en sus redes sociales el actual gobernador de Santa Cruz, quien resalta que "cada día que pasa hay más evidencias de que su único objetivo era aferrarse al poder, con fraude y violencia" (en referencia a Evo Morales).

Respecto al proceso que se mantiene vigente y en el que han declarado numerosas personas, el ex cívico apuntó: "vamos a derrotar las persecuciones y las 'vendettas' judiciales del masismo".

El general Gonzalo Terceros reveló algunos datos relevantes sobre las últimas horas de Morales en el país antes de partir a su refugio en México. El excomandante de la FAB relató las conversaciones sostenidas con el exvicepresidente, Álvaro García Linera, y las amenazas vertidas por quien ostentara el poder político para "generar el caos en la ciudad de La Paz".





Por su parte, el expresidente Carlos Mesa, quien ya acudió a la Fiscalía tras ser citado en calidad de testigo, también emitió un tuit referido al mismo caso. Califica como "juicio inventado" al proceso "sobre el falso golpe de Estado" y criticó la citación a José Antonio Quiroga por parte de "la Fiscalía funcional al MAS".

Tal y como lo ha manifestado en numerosas ocasiones, Mesa valora este juicio como una "nueva acción de hostigamiento y persecución política".

Propone careo



Por su parte, el exministro de Gobierno, Jerjes Justiniano, se pronunció también tras conocer las declaraciones del general Terceros y propuso que se convoque al exmandatario Morales para que "asuma" y aclare si son sus palabras lo que se 'viraliza' en las redes sociales.

"Que diga si coordinó políticamente la renuncia de Adriana Salvatierra; que aclare si se tomó una decisión política de hacer renunciar a todos los senadores del MAS que lo que se buscaba era un vacío de poder para generar mayor convulsión social", remarcó quien fuera un hombre de confianza de Camacho.

Respecto a la labor de la Fiscalía, Justiniano sugiere careos "como elemento de investigación probatorio" entre Eva Copa y Adriana Salvatierra, ya que "ellas se contradicen". También propone la misma medida entre el exsenador masista Omar Aguilar y Evo Morales; o entre "el propio Morales con el general Terceros o el general Kalimán".

El abogado y ex autoridad en el Gobierno de Jeanne Áñez se refirió a las declaraciones planteadas por el Terceros antes de que fuera derivado a prisión. Justiniano resume la declaración en una idea principal que desmonta la idea de golpe de Estado. "Evo Morales no tuvo la capacidad de resolver un conflicto social, el quería renunciar y quería irse; y si no lo dejaban irse quería incendiar la ciudad de La Paz", sintetiza.

