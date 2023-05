Camacho: “Yo tengo un anhelo: ver a Santa Cruz liderando Bolivia, pero sobre todas las cosas mi anhelo es que seamos libres”

"Estamos aquí y ahora porque tenemos un anhelo y no una ambición, a nosotros nos mueve lo que queremos ser y no lo que ambicionamos tener, para que cuando el creador decida llamarnos a su lado, el legado que dejemos sea esa ejemplaridad de la que nuestros hijos se sientan orgullosos", manifestó.



Para Camacho, Bolivia vive uno de los peores momentos de su historia moderna, por la "crisis política, crisis institucional y crisis económica; las peleas internas del régimen masista nos están arrastrando a la quiebra y al descrédito internacional; es por eso que persiguen, secuestran y encarcelan a los opositores, y buscan desesperadamente impulsar leyes que criminalizan la protesta y que le pongan una mordaza al pueblo para que no pueda quejarse".



Es más, aseguró que "Bolivia les dio la oportunidad de gobernar cuando el ciclo del cuoteo partidario estaba desgastado, pero traicionaron la confianza de quienes creyeron en lo que parecía un nuevo modelo, traicionaron el indigenismo que usaron de bandera para llegar al poder y aburguesarse en el".



El término que utilizó Camacho fue "dilapidaron" la mejor época de la historia del país, "pasearon en lujosos aviones privados, se hicieron mansiones y vieron pasar el tiempo en relojes que valen lo mismo que una escuela, su prioridad nunca fue el pueblo, por eso, cuando la constitución les mandaba que ya no podían seguir, decidieron violarla y hacer fraude para seguir usufructuando del poder".



Es por ello que, "ahora que las mentiras han quedado al descubierto y que ya no tienen cómo disimular la crisis, deciden tapar la corrupción y su incapacidad vendiendo las joyas de la abuelita. Ni en los peores momentos de la conquista española lograron vaciar el oro como lo están haciendo ahora".



A decir del gobernador, "el modelo político y económico (utilizado por el Gobierno Nacional) está agotado, sus burguesías están obsoletas, estos son nuevos tiempos que demandan nuevos liderazgos, el eje político se ha trasladado a Santa Cruz y más temprano que tarde, saldrá de Santa Cruz el nuevo liderazgo nacional".



Debido a esto es que se refiere al pueblo cruceño, indicando que "han pasado ya dos años en los que hemos recorrido las quince provincias del departamento, en los que hemos abierto caminos, tendido puentes y aliviado muchas carencias; sin embargo no es suficiente, hay mucho más por hacer, mucho más que aprender, porque, pese a todas las adversidades, tenemos un anhelo y ese anhelo está intacto".



Más adelante, se dirigió a sus colaboradores: "Pido a todo el equipo de colaboradores que me acompañan en la gestión, que nunca se olviden que somos servidores públicos y que, para cumplir con el mandato que nos ha dado el pueblo, es indispensable que tengamos vocación de servicio, respeto a la ley y apego a la moral, estamos de paso, dejemos huella".



Para finalizar, hizo entrega, a través del Presidente de la Asamblea Legislativa Departamental del resultado del levantamiento estadistico departamental donde demuestra que en Santa Cruz ya hay más de 4.000.000 de habitantes. "Lo que nos marca un gran desafío en términos de salud, educacion, seguridad e integración".