Cambian de destino a investigadores del secuestro en Las Londras, tras reclamo de campesinos citados

De manera sorpresiva, fueron cambiados de destino los tres efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), de Guarayos, que están a cargo de las investigaciones por el secuestro a las 17 personas en Las Londras, el mes de octubre del año pasado. Según la defensa de las víctimas, Raquel Guerrero, este cambio se debe a un reclamo que hicieron líderes campesinos que debían a ser citados para declarar como testigos.

“Sospechamos parcialización hacia una de las partes, por lo cual tenemos total desconfianza de los ya señalados policías (…) Damos a conocer a su autoridad nuestra molestia y pedimos el cambio de los policías señalados del municipio de Ascensión de Guarayos, dando 72 horas de plazo”, dice parte de la carta que envió la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos (Fsutc) de Santa Cruz al comandante de la Policía cruceña, Erick Olguín.

En el documento, los campesinos señalan que los tres investigadores del caso las Londras se negaron a recibir una denuncia, el 17 de enero, contra un grupo de personas que supuestamente causó destrozos al desalojar a los vivientes de la comunidad denominada 2 de Agosto.

Los efectivos señalados son el sargento Juan Carlos P. y los suboficiales Carlos A. y Néstor T. Los tres fueron replegados al Comando Departamental de Santa Cruz por disposición del comandante Olguín.

Ramiro Barriga (polera celeste) camina a la izquierda del director del INRA

Quienes firmaron la carta son Marco Néstor Miranda, secretario ejecutivo de la Fsutc de Santa Cruz; y el secretario general, Ramiro Barriga Moscoso. Este último habría sido identificado en un video recibiendo al director departamental del INRA, Adalberto Rojas. Ambos fueron señalados como testigos por la abogada de las víctimas, Raquel Guerrero, y debían presentarse a declarar en la Fiscalía.

“La semana pasada presentamos un memorial a la Fiscalía solicitando que los señores Marco Néstor Miranda y Ramiro Barriga sean citados a declarar como testigos, para que aporten con datos a la investigación, pero para evadir su declaración pidieron el cambio de los policías asignados al caso”, lamentó la defensora de los periodistas.

Ante esta determinación, Guerrero envió otro memorial a la comisión de fiscales que investiga el secuestro en Las Londras solicitando que el director departamental de la Felcc, Edson Claure, explique el motivo del cambio de destino de los investigadores de Guarayos.

“El jefe de la Felcc debe explicar por qué autorizó el cambio de policías y además tiene que enviar un informe a la Fiscalía explicando los avances de la investigación con relación al secuestro de los periodistas, policías y civiles en Las Londras”, señaló.

La abogada indicó que el proceso penal actualmente se encuentra sin investigadores, lo que trunca los avances del caso, pues los asignados al caso debían elaborar un informe sobre la inasistencia de cinco acusados que fueron citados por edicto. Este reporte debe ser enviado a la Fiscalía, para que se pueda presentar la imputación contra los sindicados y el juez los pueda declarar en rebeldía.

Anuncian proceso contra jefes policiales

El presidente de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, Roberto Méndez, indicó que la Policía ha incurrido en el delito de “incumplimiento de deberes”, al no haber ejecutado los mandamientos de detención que fueron emitidos por la Fiscalía. Por esta razón, Méndez adelantó que denunciarán al comandante general, Jhonny Aguilera, y al comandante departamental de Santa Cruz, Erick Olguín.

“En este caso, existen cinco mandamientos de aprehensión que la Policía no ha ejecutado. Si no los ejecuta, incurre en el delito de incumplimiento de deberes (…) Vemos que no hay intencionalidad de la Policía por capturar a estas personas, no se ha hecho un mega operativo como en otros casos y no sabemos si están buscando a los prófugos”, manifestó.

Méndez indicó que antes de presentar la denuncia contra los dos jefes policiales, esperarán que respondan al memorial enviado a la Fiscalía, donde se solicita una explicación sobre por qué no fueron aprehendidos los cinco implicados y que admitan que la Policía fue “rebasada” por los grupos armados para solicitar ayuda a las FFAA.

