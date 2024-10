Camiri: comunidad universitaria del Chaco tomó las calles para exigir presupuesto

"Con este monto es imposible mantener la universidad operativa. Si no recibimos los recursos necesarios, implementaremos otras medidas de presión", advirtió Willman Ustárez, decano de la facultad.



El reclamo de la Uagrm se suma a las protestas en Santa Cruz, donde la comunidad universitaria marchó hacia la plaza 24 de Septiembre. Vicente Cuéllar, rector de la Uagrm, explicó que la universidad necesita 89 millones de bolivianos para cubrir sus gastos hasta fin de año, y lamentó que la propuesta del Gobierno de asignar solo 1,5 millones sea "una burla".



Cuéllar señaló que la falta de recursos pone en riesgo el funcionamiento de la universidad, pero aseguró que no permitirán su cierre. "La situación es insostenible con el presupuesto actual, pero no vamos a cerrar la Uagrm. Defenderemos la educación pública con todas nuestras fuerzas", afirmó.