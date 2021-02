Campaña electoral en Santa Cruz: la violencia comienza a ganar terreno entre golpes y balines

Escucha esta nota aquí

La disputa por gobernar la Alcaldía más poderosa del país comienza a generar tensión. Dos hechos ocurridos entre el domingo y este lunes desnudaron el aumento de la violencia en la campaña electoral. La disputa pasó de los memes en las redes sociales a golpes y hasta disparos con balines en la vía pública.



El domingo, simpatizantes de Santa Cruz Para Todos (SPT) y Unidad Cívica Solidaridad (UCS) llegaron a los golpes, hasta con banderas de por medio, afuera de un canal televisivo donde se desarrolló un debate entre los cinco principales candidatos a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra.



Ayer, la violencia siguió en aumento. En una caravana que se realizaba por la zona del Plan 3.000, simpatizantes de UCS recibieron disparos de balines con un resultado de dos heridos, además de vehículos con los vidrios destrozados.



Jhonny Fernández, candidato por este partido, relató que tenían previsto una caminata cercana al Obelisco donde había gente esperando su llegada. Alrededor de las 18:30 sucedió el ataque, aunque Fernández no estaba en el lugar, porque se atrasó debido a que se encontraba en otro acto.



“Vieron la vagoneta de avanzada y comenzaron a agredir a la gente y a los vehículos. Hay tres heridos en la clínica”, contó el candidato.



Fernández dijo que se presentó la denuncia ante la Policía para que el caso sea investigado y no quiso adelantar de quiénes sospecha como autores del ataque.



“Son cuatro vehículos con los vidrios rotos, destrozaron el banner del camión, además del equipo de música”, denunció el lider ucesista.



El partido político ha solicitado a las personas que se encontraban en el lugar que se les provea de los videos y fotografías para entregarlos a la Policía y buscar así a los responsables que, de acuerdo a Fernández, son jóvenes que han sido “pagados” para cometer estos hechos de violencia.



En los videos que circularon de la agresión, se observa a varias mujeres con la polera de la Federación Catalina Mendoza. Se consultó a la candidata del MAS, Adriana Salvatierra al respecto, pero no respondió.







Así quedó uno de los vehículos





Llaman a la calma



Salvador Romero, presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), llamó a los partidos y ciudadanos a llevar la campaña de manera pacífica.



“El Tribunal Supremo Electoral exhorta a todos los actores políticos y a la ciudadanía a conservar el espíritu y la dinámica que caracterizan las campañas en Bolivia, pacíficas y festivas. Además, recuerda la importancia de que la organizaciones políticas respeten los lineamientos de seguridad sanitaria presentados en el acuerdo para una campaña electoral segura”, señaló a EL DEBER.



Solidaridad



El candidato por Demócratas, Roly Aguilera fue el único postulante, hasta el cierre de esta edición, que se refirió sobre la agresión sufrida al partido adversario.



“Rechazamos la violencia venga de donde venga. Más aún en este contexto duro de pandemia, donde la gente tiene muchísimas necesidades económicas, donde la salud es una prioridad, que la política genere violencia es absolutamente detestable.

Las campañas deberían ser competencias de contraste de ideas, propuestas y planes. Nunca alentaremos la violencia política, nuestra gente merece respeto y a partir de ese respeto debemos plantear campañas de propuestas serias”, dijo Aguilera.



