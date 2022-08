Campesinos de la Chiquitania bloquean la ruta a Beni para exigir la titulación de sus tierras

La medida ya había sido anunciada la tarde del domingo por la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, regional Chiquitania. Esto después de que el presidente del Estado, Luis Arce Catacora, no atendiera a la marcha de campesinos que llegó a La Paz después de 28 días de caminata.

Desde el punto de protesta, el dirigente Marco Olimpia aseguró a EL DEBER que la medida es indefinida hasta que el Gobierno acceda al diálogo para tratar la temática de la tierra. Dijo que no se darán cuartos intermedios y posiblemente surjan nuevos puntos en el transcurso de la jornada.

“Nuestro Gobierno que siempre lo hemos apoyado prácticamente se ha olvidado de nuestras comunidades, no tenemos agua, no tenemos caminos, lo peor de todo es que no tenemos seguridad jurídica y nuestras tierras año tras año se las están dando por miles de hectáreas a los extranjeros a nosotros se nos sigue postergando”, señaló.