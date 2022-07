Campesinos de Pailitas advierten que si hay un muerto en sus filas será culpa de la Policía y el Gobierno

Después de un nuevo choque con grupo de avasalladores que hace una semana tomó sus tierras, integrantes de la Subcentral Pailitas advirtieron que si por la disputa de sus predios se registra algún desenlace fatal, los responsables serán la Policía y el Gobierno, que a la fecha no han intervenido en este conflicto que ya dejó a una persona con herida de bala.

“ La Policía no quería actuar, cuando se lo pedimos no quisieron. Dicen 'estamos esperando órdenes' ”, señaló un dirigente que pidió la reserva de su nombre. El mismo dijo que los uniformados fueron replegados del lugar.

“ Se están parcializando a favor de los avasalladores, no están a favor de nosotros” , indicaron los comunarios en contacto con EL DEBER.

Este grupo de avasalladores, está liderado por Paulino Camacho y Ever Sixto Canaza, que el año pasado encabezaron la toma del predio de Las Londras. Además, estas personas secuestraron a un grupo de periodistas, policías y trabajadores agrícolas. Por este hecho fueron detenidos pero un juez de Guarayos los liberó.

Los comunarios indicaron no sirvió de nada el arribo de la comisión de policías y fiscales al predio en conflicto, ya que los avasalladores no fueron desalojados, y no logran recuperar sus tierras.