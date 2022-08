Campesinos esperan concretar acuerdos el mismo día de la reunión con el Gobierno

Dos mesas de trabajo y como máximo 24 horas serán suficientes para que el Gobierno atienda este viernes las demandas de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz “Apiagauaki Tüpa”, informó la dirigencia del sector, que advierte con un nuevo bloqueo departamental si en ese plazo no logran acuerdos.​

“En caso de que no se hagan las mesas de trabajo vamos a bloquear toda Santa Cruz. Nosotros ya hemos presentado la propuesta de cómo debería ser y está bien. La cosa es que ellos (el Gobierno) tienen que trabajar en coordinación, pero vamos a ver. Vamos a sentarnos un día máximo, al día siguiente, si no aprueban, pues ya. No vamos a marchar 29 días para que nos sentemos otra vez un año”, informó a EL DEBER Franklin Vargas, ejecutivo de la federación.