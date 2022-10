Campesinos piden abrogación de ley, que protege acuíferos que dotan del 60% de agua a los cruceños, por una carretera

La Gobernación no para de recibir protestas. Este martes 4 de octubre, seis comunidades campesinas de los municipios de Porongo, Buena Vista y Las Cruces sitiaron el edificio ubicado en la avenida Choferes del Chaco, pidiendo la abrogación de la Ley Departamental 20 8 , que protege los acuíferos ubicados en el área protegida UCP Güendá Urúbo, que provee el 60% de agua que consumen los cruceños.

"Que no vengan a querer engañarnos que con esa reserva estamos protegiendo los acuíferos, sabemos todos que los acuíferos están en la zona de Pampa de Cuyabo, desde Portachuelo hasta Las Lomas de Arena, así dicen los estudios elaborados por organismos internacionales y también por la universidad Gabriel Rene Moreno. Hoy estamos en la puerta de la Gobernación y no nos moverán hasta cuando esté abrogada esta ley", concluyó el manifestante.

"Estudios de Saguapac afirman que los acuíferos de la reserva Güendá-Urubó, proveen del 60% de agua a Santa Cruz, y hacer una carretera en medio de esta reserva implicaría a futuro comprometer el agua y tener que comprar plantas potabilizadoras de agua. Tenemos que aprender a respetar la naturaleza. Nosotros no estamos en contra de la carretera, pero no tiene que pasar por el medio de la reserva, hay otras posibilidades, no queremos que sea otro Tipnis", dijo García.