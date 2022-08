Campesinos secuestrados en Pailitas declararon ante la Policía y acusan a los implicados en el caso Londras

Las personas que se negaron a abandonar sus propias casas fueron secuestradas , golpeadas, amenazadas de muerte y obligadas a firmar un documento en el que aseguraban que no retornarían jamás al lugar, bajo la única condición de salvar sus vidas.

Según Nuñez, los afectados fueron liberados después de firmar un acta notariada en donde aceptaban no regresar nunca más a sus viviendas . “Algunos fueron liberados después de horas porque colaboraran dando datos de sus familiares y de las demás personas que vivimos en Pailitas, otros, que se negaban a hablar, fueron golpeados y soltados luego de uno o dos días”, agregó.

Asimismo, dijo que se identificó a Paulino Camacho y Ever Sixto Canaza como las dos personas que encabezaron esta toma violenta de las cinco comunidades campesinas. Ambos fueron liberados con medidas sustitutivas hace semanas atrás, puesto que estaban detenidos en la cárcel tras ser acusados del secuestro a 17 personas en los predios de Las Londras, colindante a Pailitas, el pasado 28 de octubre de 2021.

“Yo fui uno de los secuestrados. Fui apaleado y me dijeron que me iban a quemar y matar, pero algunos comunarios me salvaron. (…) Ellos portaban armas con silenciadores, escoletas y miguelitos que lanzaron a las llantas de los autos”, lamentó el joven.