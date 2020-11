Campesinos suspenden congreso por instructiva nacional del MAS y descartan expulsar a la exsenadora Salvatierra

Escucha esta nota aquí

Las grietas se hacen evidentes en el interior del Movimiento Al Socialismo (MAS). Este domingo, Adolfo León, secretario ejecutivo de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos (Fsutc) informó que la organización decidió suspender el congreso, que se desarrollaba en San Juan donde se debatía la expulsión de la exsenadora Adriana Salvatierra y el exministro de Gobierno Carlos Romero. León descartó la salida de exsenadora del partido de Gobierno.

Y es que la figura de Salvatierra genera controversia en el partido azul, unos la defienden, otros no le perdonan haber renuncia a la presidencia del Senado en la revueltas de noviembre de 2019.​

En la víspera, tanto León como el diputado Rolando Cuéllar habían anunciado la realización de este evento, donde además se analizarían la lista de candidatos del MAS para las alcaldías, subgobernaciones y la Gobernación de Santa Cruz.



Incluso ayer Cuéllar acusó a Romero y Salvatierra de ser cómplices de la derecha y responsables por las muertes ocurridas en la revuelta social; que se desencadenó después de la renuncia del expresidente, Evo Morales, en noviembre del año pasado.

​Manteniendo distancia con Cuéllar, y más mesurado, León dijo que existe un reglamento para poder expulsar a los militantes de su instrumento político, y que los aludidos deben primero pasar por una comisión ética.

“Yo soy el secretario ejecutivo de la Federación Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz, Cuéllar es diputado suplente, y se ha atribuido hablar en nombre de la institución. Estamos de acuerdo, en que se debe purgar a la gente, pero no de la forma que él quiere”, señaló.



León sostuvo que, como institución en varias ocasiones pidieron que el exministro Romero sea enviado a la comisión de ética del MAS. Pero nunca solicitaron un proceso similar para Adriana Salvatierra, porque tuvo una mejor relación con el sector y por su trabajo en el Senado.



“Hemos visto que (ella), es una persona que ha trabajado fuertemente. Pero no así el exministro Romero, la Federación pidió que pase a la comisión de ética en varias oportunidades. No sabemos porque no prosperó, pero ahora son otras las circunstancias, y seguramente va ser una comisión nacional (del partido) la que lo envíe”, dijo.

Sobre el evento de ayer informó que por una disposición del MAS, a escala nacional, se suspendieron los congresos y ampliados de los movimientos sociales y sindicatos afines a su partido.



“Es una decisión política que se tomó desde la dirección nacional, todos los eventos deben suspenderse para no fraccionar (el partido) en este tipo de escenarios, para que no nos dividamos”, sostuvo.

La nueva fecha establecida para el congreso campesino será 14 y 15 de enero. Pero previamente, se realizará un congreso nacional del MAS para el 21 de noviembre, donde se fijará una línea política para las elecciones subnacionales.

Sin embargo, en la mañana de este domingo EL DEBER consultó a Cuéllar sobre los resultados del congreso, pero el parlamentario dijo que se estaban afinando las resoluciones. Pidió ser consultado más tarde, pero no volvió a contestar el llamado de este medio.

Pero ayer aseguraba que tanto Romero y Salvatierra serían expulsados del partido.



El vicepresidente del MAS, Gerardo García, consultado por EL DEBER aseguró que no reconocerían la resolución del congreso con relación a la expulsión de las exautoridades.



“Son compañeros que han estado en las buenas y en las malas en el proceso de cambio”, dijo.



Para cerrar el tema, León aseguró que el pedido de Cuéllar es a título personal. Es más, lo acusó de querer formar un paralelismo institucional dentro de la entidad.



“Rolando Cuéllar no nos representa, no es representante legal de la federación, es diputado suplente y paren de contar. A nivel orgánico se ha suspendido el congreso, pero ha insistido con su grupito para querer instalarlo, haciendo paralelismo en el movimiento campesino”, dijo.



No obstante, sostuvo que en los próximos días se enviará una lista de ex autoridades y parlamentarios, que, a criterio de los campesinos, deben salir del partido. En la lista, dijo que están Romero y el también exministro de autonomía Hugo Siles.