Candelaria pide piedad por sus familias: “Ya hemos sufrido bastante por falta de agua”

“Que tengan piedad por nosotros. Ya hemos sufrido bastante por falta de agua”, dijo este sábado, Víctor Pérez, comunario de Candelaria.



Al borde de las lágrimas, mujeres de la comunidad, contaron su sufrimiento y el sacrificio que hacen todos los días por un poco de agua.



“Nos levantamos a las tres de la mañana para hacer fila y llenar nuestro balde o galón para el día; muchas de nosotras dejamos a nuestros niños solos, y cuando volvemos los encontramos llorando”, contó Inés.



“Pedimos a las autoridades que se pongan la mano en el pecho, o vayan a estar unas horas con nosotros para vivir lo que nosotros vivimos”, sostuvo por su parte, Juana.



Bartolomé Suárez, presidente de la OTB, dijo que la escasez de agua viene ocurriendo desde hace bastante tiempo, pero ahora la bomba ya no abastece ni para el consumo humano.



Hasta las cinco o seis de la mañana ya no hay agua. La gente que no madruga está obligada a proveerse del atajado, que es para los animales y para lavar ropa, explicó por su parte Genaro Ramos, cacique de la comunidad.



Candelaria, ubicada a 20 kilómetros al sur de Concepción, tiene 700 habitantes y todos se proveen de agua de la única bomba que hay en la zona. La noria se está secando, al igual que el atajado.



La comunidad marchará el lunes hasta Concepción y luego a la ciudad de Santa Cruz para hacer escuchar su reclamo, si no hay respuesta a su pedido hasta la media noche de este sábado.



En 2023, aprovechando la visita de David Choquehuanca, actual presidente del Estado en ejercicio, a Candelaria, se le presentó tres proyectos, uno de ellos referido al sistema de agua.



Bartolomé Suárez, dijo que hasta la fecha no hay respuesta y tampoco de las autoridades municipales sobre un proyecto anterior, impulsado en la gestión del exalcalde David Mollinedo.