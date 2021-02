Candidatos a la Alcaldía exponen sus propuestas en la TV; Sosa y Fernández se lanzan acusaciones

Escucha esta nota aquí

La Red Uno emitió la noche de este domingo el programa Uno Decide 2021 en el que invitó a los candidatos a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra para las elecciones subnacionales Angélica Sosa (SPT), Adriana Salvatierra (MAS), Roly Aguilera (Demócratas), José Gary Áñez (CC) y Jhonny Fernández (UCS).



También postulan a sillón municipal Roberto Fernández (Asip), Enrique Bruno (SOL), Víctor Hugo Núñez del Prado (FE), Omar Rivera (MTS), Rosario Schamisseddine (Unidos) y David Guillermo Capobianco (Frente Para la Victoria), pero no fueron parte de este debate.



Previo al inicio del programa, seguidores de Angélica Sosa y Jhonny Fernández se enfrentaron a palos y golpes en las fueras del canal, razón por la que los candidatos los llamaron a la calma frente a las cámaras a petición de los presentadores.



Salud, economía, educación, mercados, transporte y drenaje fueron los temas sobre los cuales giraron las preguntas elaboradas por el programa a los candidatos, basados en los programas de gobierno de cada uno.



Consultada sobre si apoya la legalización del aborto, a propósito de que en su programa menciona un plan de salud sexual y reproductiva, Salvatierra respondió que “apuesta por la vida”, aclarando que eso también implica no criminalizar. “Se debe fortalecer el sistema público de salud, cuando el tema fundamental es la atención de los pacientes por coronavirus, la vacunación debe ser extensiva”, añadió la candidata del MAS.



Sobre el mismo eje temático, Fernández recordó que el 80% de los ciudadanos acuden a los hospitales de primer nivel y no encuentran la atención debida. Prometió equipar esos hospitales.



A su turno, la alcaldesa interina Angélica Sosa lanzó el primer dardo al candidato de UCS, de los varios que lanzó en la noche, al asegurar que la gestión de Percy Fernández recibió postas sanitarias construidas en la gestión de Johnny, que fueron “transformadas en edificios modernos”.



Luego de mencionar que le llamaba la atención “la elocuencia para mentir” de algunos candidatos, Gary Añez lamentaba, acerca del tema económico, que “no robar debería ser un principio, pero es la excepción”.



El candidato de Comunidad Ciudadana, en varias oportunidades, se refirió a los aspectos negativos de las gestiones de Johnny, Percy y Angélica Sosa. “Los actores contemporáneos de nuestra política no han estado a la altura”, “tenemos menos plata que la que deberíamos tener” y “hay que arrancarle la plata al centralismo”, fueron algunas de sus frases.



Mientras Sosa promete wifi en más de 100 lugares de la ciudad, Salvatierra propone pagar un bono de Bs 500 a los que han perdido su fuente laboral y un perdonazo de impuestos para la gestión 2020.



En cuanto a educación, Johnny reclamó a la actual gestión municipal porque los módulos educativos no tienen un mobiliario adecuado y aseguró que va a entregar un bono estudiantil de Bs 350 en caso de ser elegido “en lugar que le den a los padres una tarjeta de Bs 200, como le dan ahora”.



Roly Aguilera fue el único que se refirió al tema cultural, al indicar que “no basta con construir módulos educativos, hay que llenarlos de contenido, vamos a impulsar el deporte, el arte y la cultura”, señaló.



El candidato de Demócratas mencionó que los vecinos merecen tener un transporte cómodo y económico, “mejor que el monorriel de Los Simpson, además de un BRT hecho para nuestra gente, que abarque todas las zonas de afuera hacia el centro”.



“Critican el BRT”, dijo Sosa, “pero parte del análisis del transporte indica que es la solución para Santa Cruz y el área metropolitana”.



“No podemos quedarnos en el pasado. El tren urbano tiene que ser público. No le tengamos miedo a la modernidad”, indicó a su turno Johnny.



Mientras Sosa le recordaba a Johnny que recibió mercados con desorden, el exalcalde aseguró que construirá nuevos mercados mayoristas, “no con plata de impuestos, sino en alianzas con los comerciantes”.



Áñez afirma que el problema de los mercados radica en que hay un grupo de gremialistas que se renuevan porque siempre se han metido en el asunto político. “Ahí hay un negocio, esta dirigencia le cobra al ambulante por estar ahí, por esa razón esto va dando vueltas y nunca se acaba”.



En el tema de drenaje, Roly propuso desarrollar las cuencas del río Piraí y del Río Grande con canales terciarios y lagunas de regulación. “Actualmente hay un sistema de canalización de hace más de 40 años. Tenemos que meterle tecnología para que el agua fluya”, acotó.



Al respecto, Gary reclamó que no existe un plan maestro de desagüe. “por eso tenemos el agua hasta las rodillas”, dijo el periodista, que plantea realizar un mantenimiento a las alcantarillas primero hasta que se arreglen los canales.



Por su parte, Jhonny propuso canales permeables en lugar de canales de hormigón “sin estudios de suelo como hay ahora”. Y Sosa volvió a culpar a la gestión de UCS, esta vez, por no canalizar hacia las cuencas. “Nosotros tenemos un plan maestro. Conozco toda la situación de los canales y todos los estudios realizados por el mejor alcalde de la historia de esta ciudad”, dijo la arquitecta, refiriéndose a Percy Fernández.



En la parte final del programa, los candidatos tuvieron un minuto para despedirse y enviar un mensaje a la población.



El de Gary Añez fue un tanto curioso: “Si te la hizo una vez, fue culpa de ella; si te la hace otra vez, culpa tuya”, en clara alusión a los políticos que ya tuvieron su oportunidad en el cargo edil.



Lea también Politica El TED da luz verde a Sosa para que siga como candidata El Tribunal Electoral de Santa Cruz decidió anoche que la alcaldesa interina y candidata siga habilitada en ambos roles. El MTS apelará la resolución. Se investiga el caso del audio

​