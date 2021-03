Candidatos cuestionan a Sosa por su gestión a la cabeza de la Alcaldía cruceña

Escucha esta nota aquí

El vaivén de cuestionamientos que se generaron en la jornada de debate entre los cinco candidatos a la Alcaldía cruceña se vio marcado por las críticas a la gestión municipal de Angélica Sosa, candidata a la silla municipal por la agrupación Santa Cruz Para Todos (SPT) y actual alcaldesa interina de Santa Cruz de la Sierra.

Este domingo, en la recta final rumbo a las elecciones subnacionales 2021, los cinco candidatos a la Alcaldía cruceña debatieron sus propuestas en un programa televisado de la Red Uno. Al encuentro asistieron Jhonny Fernández (UCS), Gary Áñez (Comunidad Ciudadana), Roly Aguilera (Demócratas), Angélica Sosa (SPT) y Adriana Salvatierra (MAS).



En la ronda de preguntas Jhonny Fernández consultó a Sosa sobre las deudas del municipio. Sosa dijo que de Bs 100 que se manejan en el municipio, Bs 20 se puede endeudar y que actualmente se debe Bs 10.



Fernández le recordó que se debe Bs 773 millones con créditos internos, hay Bs 317 millones en temas externos y 781 millones en proceso



También le consultó si continuará con el BRT. Sosa le recordó que él también había aprobado el plan del sistema de transporte urbano y que continuará con el mismo, en caso de ganar las elecciones del próximo 7 de marzo, cuando los cruceños elegirán a nuevas autoridades municipales.



Por su parte, Roly Aguilera, de Demócratas, le preguntó el motivo por el cual desde la municipalidad no se luchó por la devolución del 12% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH)m confiscado por el Gobierno central. Sosa se limitó a decir que sí estuvo en esa lucha y que defiende los intereses de Santa Cruz.



También, Roly le pidió que sea transparente y que le diga a la población por qué estuvo en la campaña contra la reelección. Aquí Sosa cambió de tono y le pidió a Aguilera que no mienta, que ella es "autónoma".



Cuando fue el turno de José Gary Áñez, candidato de CC, este le pidió explicar el supuesto co-gobierno que se gestó con UCS y el MAS. Sosa se fue por un lado en su respuesta y le respondió que siempre se ha trabajado por la gente consensuando y con una unanimidad.



"La unanimidad de las leyes no quiere decir que entregamos algo a alguien", dijo Sosa, quien respondió también en cada pregunta que Áñez hacía con un "lea y no solo se deje hacer su programa de Gobierno por sus asesores".



Finalmente, Adriana Salvatierra, del MAS, le recordó sobre las denuncias que hubieron durante su gestión y le preguntó cuántos son los recursos que manejan para la campaña y de dónde salen. Sosa le dijo que la misma pregunta le hace a ella. "Es fácil achacar viniendo de alguien que estuvo en el Gobierno más corrupto" y le explicó que esos detalles, los de los recursos para la campaña, es de conocimiento del Tribunal Electoral Departamental (TED).