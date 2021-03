Candidatos recurren a los 'fantasmas del pasado' para criticar a Jhonny Fernández

Escucha esta nota aquí

El pasado político de Jhonny Fernández vuelve a servir de herramienta para sus adversarios. Y es que durante la jornada de debate de este domingo, los 'fanstamas del pasado' del exalcalde cruceño y líder de UCS fueron sacados a relucir por sus adversarios, en la carrera por la Alcaldía cruceña.

En el debate realizado este domingo rumbo a las elecciones subnacionales del próximo 7 de marzo, al que asistieron cinco candidatos a la Alcaldía cruceña, cuatro de ellos le pidieron a Jhonny Fernández recordar los hechos que marcaron su gestión como alcalde en 1996, en la ronda de consultas gestada por Red Uno.

El primero en consultar fue Roly Aguilera, de Demócratas, que le recordó al candidato de UCS que cuando era alcalde prometió basura gratis. "En aquella época no era el mismo sistema. Esa propuesta era a largo plazo, porque hay que industrializar la basura", respondió Johnny.



También Aguilera recordó que uno de los allegados de Fernández manifestó públicamente que no estaba a favor de las vacunas. Fernández le respondió que la propuesta de vacunación está en su programa de gobierno.



Aguilera también le preguntó si era ético que su hijo, Luis Miguel Fernández sea concejal para fiscalizarlo a él. "No es un solo concejal el que fiscaliza", fue la respuesta de Jhonny.



En el turno de Angélica Sosa, la candidata de Santa Cruz Para Todos, le dijo que no hay temas oscuros en lo que se refiere a la construcción de la ¡Doble vía a La Guardia y que dicha obra no se pagó con los peajes. "Está mal informada. Hubo un convenio. Durante 12 años se pagó con el peaje", expuso el líder de UCS.



Adriana Salvatierra, del MAS, le recordó su frase "no roben, pero saquen algo". Fernández le dijo que tiene 56 casos de corrupción del MAS. "hay complicidad de sus concejales para lo del BRT, la quinta municipal..."



Luego, José Gary Áñez, de C-A, le recriminó que no asistía a las sesiones del Concejo. Fernández le respondió que él ha estado en más del 80% de las sesiones y que sus ausencia se deben a que el concejal suplente debe mostrar su aporte en las sesiones, porque así lo dicta la norma.



Sobre su rol de fiscalizador, el candidato de UCS le dijo que todo está en los archivos y en las denuncias presentadas a la Fiscalía.