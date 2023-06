Capitán Aparicio rompe el silencio: "Estoy trabajando en Oruro, no fui detenido, no soy protegido del ministro y quieren dañar mi dignidad"

“Todo es falso estoy trabajando tranquilo como policía en Oruro. No se ponen a pensar que tengo familia, lanzan cada día cosas que no son ciertas . Ni que fuera yo el jefe de todos, es demasiado. Estoy trabajando desde el año pasado en Oruro sin problemas”, dijo.

Expresó que primero circuló en redes sociales y a su entender, habría algunos policías, no sabe con qué fin, "que quieren vincularlo en hechos donde nada tiene que ver. Ellos tienen sus jefes, directores. Otra vez en este caso me vuelven a mencionar, dicen que soy protegido del ministro de Gobierno. Ni siquiera lo conozco al señor (Eduardo Del Castillo), una vez lo vi cuando entregaron memorándum en la Felcn en el cuarto anillo, después nunca lo vi. No sé si quieren lavarse las manos conmigo”.