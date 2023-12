Capitán Lara, que fue sometido con una llave por el Comandante Holguín, lo fustiga: "Mintiendo a esa edad, con ese cargo, es vergonzoso"

Lara en su explicación expresó: "hoy yo acompañé a un guardia de seguridad que anoche fue golpeado, fue a poner la denuncia y se la negaron, (entonces) me pidió ayuda y que lo acompañe, así lo hice, y cuando fui lo vi al coronel Holguín de casualidad, estaba retirándose luego de una conferencia de prensa, como lo conozco, he trabajado con él hace tiempo atrás, creí conseguir una respuesta positiva por parte de él, pero me agredió, me golpeó, no entiendo por qué reacción así, cuando lo único que hice fue acertarme con respeto y decirle que a ese joven un mal policía de la Felcc no le quería recibir la denuncia".