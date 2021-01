Capturan al ‘capitán’ acusado de autorizar aterrizaje del narcojet en Guayaramerín

Escucha esta nota aquí

El exdirector de la Dirección Regional de Aeronáutica Civil (DRAC) de Beni, Arnaldo Pinto Roca, conocido como ‘el capitán’, señalado de autorizar el aterrizaje del narcojet al aeropuerto de Guayaramerín y su vuelo a México con una tonelada de cocaína, fue detenido por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y enviado a la cárcel de Palmasola por orden de un juez cautelar.

Después de que el 28 de enero de 2020, cuando el avión matrícula N18ZL saliera de Guayaramerín y fuera retenido en México con 1.000 kilos de cocaína, la Felcn estableció que la orden directa para que el narcojet pueda aterrizar en Bolivia fue dada por Arnaldo Pinto Roca. La Felcn ejecutó varios operativos y detuvo a unas seis personas, pero Arnaldo Pinto había salido a Brasil.

La Fiscalía de Sustancias Controladas emitió apremio contra Arnaldo Pinto Roca, pero no fue posible su captura porque se encontraba en Brasil recibiendo atención médica.

De forma sorpresiva, durante las fiestas de fin de año, Pinto Roca acudió a las oficinas de la Fiscalía antinarcóticos de la calle Barcelona. Estaba preguntando por memoriales y fue reconocido, la Fiscalía requirió la presencia de la Felcn que procedió a su detención.

La comisión fiscal a la cabeza de Carlos Candia, lo convocó a declarar pero guardó silencio. Fue imputado por tráfico de sustancias controladas, organización criminal, asociación delictuosa y confabulación. Los fiscales pidieron su detención y lo presentaron ante el juez Manuel Baptista.

Dicen que pagó el combustible

La Fiscalía presentó declaraciones e investigaciones clave que señalan a Arnaldo Pinto de ordenar el ingreso del narcojet al aeropuerto y su despegue.

Uno de los encargados de la torre de control declaró que “el 28 de enero de 2020, me presenté en mi trabajo a horas 05:30, en el aeropuerto de Guayaramerín. A esa hora posterior a mi llegada también llegó el comandante de aviación civil, Arnaldo Pinto Roca, quien me comunicó que venía una nave como vuelo internacional. Yo le pregunté dónde está la autorización de ingreso de la nave, con matrícula N18ZL. Me respondió que era un vuelo que él iba a arreglar con las autoridades de la DGAC. Yo manifesté que ese vuelo era ilegal porque no existía autorización de ingreso y me respondió que “eso es un asunto mío". La nave aterrizó en la pista sin instrucciones del control de tránsito aéreo. El piloto no se identificó, solo me dijo que estaba con una emergencia y aterrizó sin autorización”.

La Felcn también reveló que Arnaldo Pinto fue señalado por otros trabajadores del aeropuerto de Guayaramerín, de acudir en persona a esperar el avión. Incluso pagó 4.000 dólares para la provisión de combustible al avión en el aeropuerto, donde en minutos también fue cargado con una tonelada de droga.

El ahora detenido dijo que estuvo en Brasil porque sufre de graves problemas de su salud y que sigue en estado crítico. Al final, el juez Manuel Baptista ordenó su detención en la cárcel de Palmasola.