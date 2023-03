Capturan en flagrancia a hombre intentando extorsionar a una comerciante

Fue así que cuatro funcionarios municipales llegaron el martes hasta su local, para indicarle el procedimiento que debía seguir y el costo que demanda. " Me llamó la atención que, (el trámite) por cambio de domicilio, me cueste más que sacar una nueva licencia de funcionamiento, aclarando que la que tengo está vigente hasta noviembre. Entonces llamé al concejal (Manuel Saavedra)", relató la dueña de la licorería.

"El ciudadano se encontraba pidiendo mucho más por un trámite. La querían convencer (de pagar más) por el tiempo, celeridad y otros. Me llamó la atención que estaba con la polera del Gobierno Muncipal. Le pregunté si trabajaba en la Alcaldía y me dijo que no; entonces le volví a consultar quién lo mandaba y dijo que no sabía, que solo estaba haciendo un favor. Es lógico que solo esta tratando de tapar a los de arriba", remarcó el concejal, que acompaño a la dueña de la licorería hasta la Policía.