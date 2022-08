Caras agrias, riesgos y más facilidad para emplearse, la realidad de los ‘delivery’

Coincide con Jeyson en el acoso policial a los extranjeros, sobre todo colombianos y venezolanos, nacionalidades más comunes en este trabajo. “A mí me pararon como dos o tres veces, pero no pasó nada porque estaba con mi licencia, en cambio a ellos la Policía todo el tiempo los molesta”, comparte. Otra ‘incomodidad’, en la entrega de comida, es el precio de la mochila, dice que fácilmente estaba, al menos hace un año, entre Bs 400 y 500. “Ellos no dan nada gratis”, afirma.

Le ha tocado encontrarse con gente muy aburrida, pero dice que jamás a tal punto que lo hubieran agredido físicamente, como a Gunter Huayta.

“A veces llegamos atrasados y la gente se molesta, sí me han faltado el respeto, y no me he dejado, pero les he respondido con educación. Es común que se desquiten con el repartidor, pero por lo general la responsabilidad es de los restaurantes, cuando se saturan de pedidos, otras veces es debido al tráfico”, explica.