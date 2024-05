Cárceles productivas: El trabajo transforma la vida de detenidos en Bolivia y Perú

Voces de los internos para comenzar de nuevo



“Las segundas oportunidades son reales, todos merecemos una segunda oportunidad. Es muy importante la aceptación. Si ustedes no aceptan que cometieron un delito, no van a avanzar. El tema es ponerse bien los pantalones y aceptar lo que uno hizo”, les dijo Leo, reforzando la idea de que gracias al trabajo todo lo que sueñan se hará realidad, por el bien de ellos y de sus familias.

Hernán Leo está comprometido con la reinserción social y el cambio de vida de los privados de libertad. Tras pasar dos años y ocho meses en prisión, Leo salió en libertad por buena conducta y por su participación en programas de reinserción social. Su experiencia lo llevó a desafiar las percepciones comunes sobre la vida en prisión. "Me di cuenta de que las cárceles, señores, no son lo que la gente piensa. Creen que las personas que están recluidas ya no sirven, y no es así", les dijo a los internos de Palmasola.