Carlos Valverde Bravo será distinguido como Hijo Ilustre de Santa Cruz de la Sierra

"Con mucho agradecimiento, recibo la distinción que se me hace como Hijo Ilustre de la ciudad de Santa Cruz De La Sierra . Nunca esperé semejante honor; uno no trabaja para ganar premios, pero es un orgullo recibirlos, sobre todo, uno de este tipo", compartió Carlos Valverde Bravo.

"Agradezco a la gente que sigue lo que hago; a quienes me dan una mano, escuchando, viendo o, en algunos casos, con otro tipo de apoyo. No corresponde hacer promesas como que vamos a seguir por este mismo camino, porque la verdad es que es el único que conozco y, si no lo hago mejor, es porque no sé cómo más hacerlo. El lunes 26 recibiré la distinción y será un día feliz. ¡¡¡Gracias!!!", afirmó Valverde.