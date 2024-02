Carnaval cruceño: ¿Qué se debe mejorar?

Ugarte fue crítica con la organización de las actividades carnavaleras, y comenzó con las precarnavaleras, cuyo destino final eran las instalaciones del ex colegio Santa Ana, ubicado en el centro cruceño.

En el lugar, continuó, no se contaban con medidas de seguridad porque no se tenían siquiera salidas de emergencia y además solamente ingresaban las personas que pagaba su entrada, “entonces ‘carnaval de calle y para el pueblo’, (decían) pero el pueblo nunca entró ahí porque no tenía plata para pagar”, observó Ugarte.