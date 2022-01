Carné de vacunación genera opiniones divididas y conflictos en la población

Escucha esta nota aquí

Por: Eduardo Ruilowa

Desde el 1 de enero entró en vigencia el decreto supremo que exige la presentación del carné de vacunación o prueba PCR negativa con 48 horas máximo de duración para ingresar a instituciones públicas y privadas en todo el territorio nacional. La población se encuentra dividida sobre el requerimiento del carné. Muchos no pudieron acceder a la página web del Ministerio de Salud para imprimir el certificado.

EL DEBER recorrió algunos centros comerciales, entidades financieras e instituciones públicas para comprobar si se cumple con la exigencia del carné de vacunación. En el recorrido se pudo evidenciar que la mayoría de las instituciones cumple con preguntar sobre el carnet de vacunación, pero algunas son más flexibles que otras.

En el centro comercial Ventura Mall, el personal afirma que están siendo tolerantes con las personas que aún no tienen el carnet de vacunación debido a que recién entró en vigor el decreto y las páginas web y aplicaciones móviles habilitadas para imprimir el certificado se encuentran saturadas. Sin embargo, advierten a los visitantes que en una segunda ocasión porten la certificación o no se les admitirá el paso.

En las fotocopiadoras que están cerca a la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) se puede comprobar que hay una alta afluencia de personas en busca de imprimir su carné. La molestia en las personas es evidente, debido a que el sistema en las páginas web del Ministerio de Salud está fallando desde tempranas horas de la mañana, lo que impide que las personas puedan acceder al certificado para realizar sus trámites.

“Desde las ocho de la mañana que intento ingresar al sistema y no puedo. Vine aquí a la fotocopiadora para ver si ellos podían hacerlo y me encuentro con que toda esta gente está con el mismo problema. Es un perjuicio bárbaro porque uno tiene que hacer trámites y si van a exigir algo que por lo menos den las condiciones”, reclamó Victoria de 36 años.

En el Banco Unión también están pidiendo el carnet de vacunación para ingresar a la entidad financiera. El personal de seguridad indicó que hasta el momento la gente está acatando respetuosamente.

“Hemos tenido un caso aislado de una persona que no trajo su carnet y dijo que no se iba a vacunar, pero no la hemos dejado pasar y se ha tenido que volver a su casa, después todos los demás muestran su carnet o sino los tienen van a sus casas a traerlo”, indicaron.

El director de la Terminal Bimodal, Mario Pérez, indicó que se están realizando los controles para dejar ingresar solo a las personas vacunas y además afirma que habilitaron un punto de vacunación y pruebas PCR dentro de la terminal para los viajeros que no cuenten con su certificado, sin embargo, un 80% de los que asistieron no son viajeros, son personas que acuden a vacunarse debido a la cercanía del lugar.

“Desde las seis de la mañana estoy haciendo fila, a las 08:00 recién empezaron a atendernos y casi a las dos de la tarde me han vacunado. Perdí toda la mañana y voy perdiendo dos días que no puedo trabajar por no tener la vacuna” indicó Sixto Mamani, transportista de larga distancia, en tono molesto.

A tomar en cuenta

Algunas recomendaciones que debes saber sobre el requerimiento del carné de vacunación:

- Se pedirá para el ingreso a las instituciones públicas, privadas, financieras, religiosas, centros comerciales, mercados, supermercados, unidades educativas, universidades, institutos técnicos e instituciones educativas en general, además de lugares de entretenimiento y de sitios donde exista aglomeración de personas.

- No es necesario imprimir el carnet, pero debe tenerlo en su teléfono móvil, pues la verificación también se podrá hacer de manera digital.

- Para acceder al carnet de vacunación, desde su teléfono móvil debe bajar la aplicación “Unidos contra el Covid”, luego colocar su número de carnet y su fecha de nacimiento y listo.

- Desde la plataforma del Ministerio de Salud y Deportes en formato PDF; www.minsalud.gob.bo, www.unidoscontraelcovid.gob.bo y la aplicación móvil "Unidos contra el Covid".

- Si ya contaba con el carnet de vacunación, debe renovar el carnet por el habilitado por la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (AGETIC), sólo por dos semanas será válido el anterior carnet de vacunación.

-La vacunación se realiza en todos los centros habilitados por el Sedes.

