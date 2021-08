Carolina Ribera: "Me dan una esperanza por la vida de mi madre y de todos los presos políticos"

Escucha esta nota aquí

Emocionada hasta las lágrimas, Carolina Ribera, participó la noche de este domingo de la vigilia y protesta en apoyo de la liberación de su madre, Jeanine Áñez, en Santa Cruz de la Sierra.



“Me emociona verlos porque me dan una esperanza por la vida de mi madre y de todos los presos políticos, que están siendo abusados por este Gobierno. Me dan una esperanza, porque todavía creo en mi país, creo que se puede vivir en democracia, creo en la libertad y que podemos vivir en una Bolivia mejor”, dijo Ribera.

Decenas de personas se concentraron la noche del domingo en el frontis de la Catedral, en la plaza 24 de Septiembre, para pedir la liberación de la exmandataria, que está delicada de salud y recluida en la cárcel de Miraflores, en la ciudad de La Paz.

Carolina Ribera fue recibida por un grupo de personas con pancartas en apoyo a la expresidenta del país y por el grupo de mujeres liderados por Susana Seleme, que iniciaron hace 9 días las vigilias que pide la libertad de Áñez.





Carolina Ribera recibió el apoyo de todos los asistentes a la vigilia/Fotos: Ricardo Montero ​​

“Es muy duro lo que se vive. Se que es un camino muy largo por recorrer, pero unidos vamos a lograr demostrarle a este Gobierno que no puede seguir abusando de los derechos humanos. Mi madre está muy delicada de salud. Ella está padeciendo muchas enfermedades y me parte el alma ver cómo ella se me apaga poco a poco” dijo la joven, que se emocionó hasta las lágrimas.

El breve discurso de la hija de la exmandataria fue acompañado por aplausos de los asistentes que repetían la frase “No está sola”.