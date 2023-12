Casetas de comerciantes continúan obstruyendo el parqueo en el tercer anillo interno y Mutualista

En señal de protesta, los que piden el despeje del sector pintarrajearon los puestos de venta, colocándoles mensajes de infractor y dejando por sentado que no están de acuerdo con que instale allí una feria navideña .

Una de las comerciantes que está en contra de las casetas lamentó que la Alcaldía no las retire, pese a estar obstruyendo el espacio público. “Esas casetas se instalaron cuando se nos quemó todo, pero ahora esas personas no quieren volver a sus lugares. Están obstruyendo el parqueo y perjudican a todo el mercado porque no hay donde estacionen los clientes”, indicó.