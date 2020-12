Casi el 50% de pruebas PCR de hoy resultan positivas, otra señal de la segunda tormenta de contagios

Escucha esta nota aquí

La curva va en ascenso y aunque hoy los contagios no se contaron por cientos, desde el Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Santa Cruz advirtieron que de 76 pruebas PCR realizadas resultaron positivas un total de 33, es decir, una cifra cercana a la mitad de las procesadas este 20 de diciembre de 2020, una nueva señal de la segunda tormenta de contagios anunciada por las autoridades de Salud.

Pero, ¿por qué se realizaron tan pocas pruebas ante una latente crecida de infectados? El director del Sedes, Marcelo Ríos, adujo que solo 2 de los 15 laboratorios habilitados procesaron pruebas durante la jornada de domingo, uno de la seguridad social y otro privado.

Por el tema de fin de semana no todos operan y Ríos expuso que esto se debe a la escasez de recursos humanos. La falta de profesionales de Salud que trabaje durante los fines de semana y durante las noches, aprovechando la capacidad instalada en los laboratorios, es un problema latente.

"Pudiéramos hacer actividad en laboratorios públicos, como el caso de El Remanso, si tuviéramos personal suficiente y aumentar los turnos de noche y de fines de semana y así permitir a la población tener más espacios de diagnóstico", reflejó Ríos, dejando en evidencia que esta responsabilidad recae en el Gobierno central.



Los nuevos infectados se suman a un acumulado de 47.803 casos positivos registrados. Los 33 nuevos casos son de Santa Cruz de la Sierra, 16 de ellos son varones y 17 mujeres. Entre los afectados hay cuatro personas mayores de 60 años. Además, se realizaron 174 pruebas rápidas, de las cuales 41 fueron positivas.

"Insistimos a la población tener responsabilidad y autocuidado. Veamos la consecuencia de nuestros actos. Va a depender de cada uno. Si la población no toma las medidas respectivas y no piensan en el futuro que vendrá, estaremos el próximo año brindando por personas que ya no están. Sean responsables de sus actos, la enfermedad no va a tener consideración con nosotros", exhortó Ríos a los cruceños.

Este 20 de diciembre, desde la municipalidad cruceña exhortaron a la población y los sectores a coadyuvar a las labores de contención del virus, a quienes delegaron la responsabilidad para hacer cumplir los protocolos sanitarios y medidas de bioseguridad, por lo que, más que nunca, frenar la tormenta es una tarea colectiva, según las autoridades.

Este domingo fueron 57 los recuperados que suman al total de 40.477 desde que empezó la pandemia. Hoy no se lamentó fallecidos, la cifra acumulada sigue con 4.434.