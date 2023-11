Caso BRT: suspenden audiencia cautelar de Angélica Sosa hasta el 15 de noviembre

De acuerdo con el jurista, la administración del penal de Palmasola, donde se encuentra detenida Sosa, no fue notificada correctamente para permitir su traslado al Palacio de Justicia , motivo por el cual la audiencia fue reprogramada para el miércoles 15 de noviembre, a las 8:00.

Heredia también explicó que la defensa de Sosa presentó una acción de libertad contra la resolución emitida por el vocal José Manuel Gutiérrez y el Tribunal de Garantías Constitucional anuló dicha resolución, por lo que no habría base legal para que Sosa sea sometida a una nueva audiencia cautelar.

“Estamos a la espera de que el vocal Gutiérrez dicte un nuevo fallo de acuerdo con el lineamiento que ha establecido el Tribunal de Garantías. ¿Cuál es ese lineamiento? Que él tenga que revisar las competencias, porque en el primer momento el juez cautelar revisó las competencias y las competencias no alcanzan para que ella pueda estar procesada en este caso” , dijo Heredia.

​El abogado de Sosa aseguró que la exalcaldesa no tiene las competencias para ser procesada en el caso BRT, ya que ella no era alcaldesa en el momento en que se realizaron los hechos denunciados.

“Ella no era administradora ni ella manejaba recursos, entonces ella no aprobaba nada. Entonces ella tiene que ser excluida como fue excluida por año y ocho meses. Ella no va a ser procesada”, afirmó Heredia.