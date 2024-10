Caso Centellas: Policía allana nueve residencias de alto valor inmobiliario

Centellas fue destituido por el alcalde Jhonny Fernández mientras gozaba del derecho a sus vacaciones. De acuerdo con un reporte de Migración, el exfuncionario viajó a México el 20 de septiembre para asistir a un concierto en un balneario de ese país. Retornó el 1 de octubre. Ese día le dijo a EL DEBER que haría su presentación espontánea pero no se cumplió

Los inmuebles

Fueron allanados el inmueble de Mario Centellas en la Urbanización Palma Verde. El domicilio del jefe de sistemas del SAT José P. en la urbanización El Remanso condominio Nazaret departamento 204. El inmueble de Paola C. del barrio Avaroa canal Isuto tercer anillo edificio vertical. Otro inmueble allanado es de Juan P C en la avenida Santos Dumont 60. También se incursionó en el domicilio de Hormando AM en Urbanización Urucu calle 4 entre sexto y séptimo anillo de Urbanización España. Asimismo, se allanó el inmueble de Diego HCP en la manzana 45 del condominio Santa Cruz de la Colina, según el detalle del reporte.