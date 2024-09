Caso 'Decretazo': postergan por quinta vez el inicio del juicio oral contra Camacho

La defensa de Camacho, representada por el abogado Martín Camacho, denunció que el director del penal, el teniente coronel Ernesto Velázquez Campos, no cumplió nuevamente con la orden judicial, una situación que viene repitiéndose desde principios de este año.



"Esta es la quinta vez que no se cumple con el traslado del gobernador. Ahora han alegado que no existen condiciones en el penal de Palmasola, lo que es una excusa más para evitar que Luis Fernando Camacho sea trasladado", declaró el abogado.



La audiencia, que estaba programada para este lunes 16 de septiembre, fue reprogramada para el 18 de octubre a las 10:00 de la mañana, con carácter presencial. La defensa de Camacho anunció que presentará una acción penal contra el director del penal de Chonchocoro por incumplimiento de deberes, además de una acción constitucional por procesamiento indebido.



Camacho se encuentra en detención preventiva hace más de 21 meses, debido a varios procesos judiciales en su contra, incluido el caso 'Golpe de Estado I'.