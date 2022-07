Caso Dorado: buscan al piloto ‘Flecha’ Cortes, tras allanamiento donde hallaron armas y dinero

Al menos siete hangares del aeropuerto El Trompillo, fueron allanados por agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), así como una comisión de al menos ocho fiscales en busca de la avioneta CP-3172 y el piloto que viajó y desapareció junto a Juan José Dorado.



Durante las acciones, la fiscal que encabeza las pesquisas, Margoth Vargas, confirmó que se procedió al arresto de unas seis personas, se incautó al menos dos armas de fuego y dinero. Sin embargo, también se conoció que las armas encontradas en un hangar son de grueso calibre y también se encontró munición, documentación y otros elementos.



Los arrestados fueron trasladados por los policías hasta las instalaciones de la Felcc, al igual que las armas largas y municiones, documentos y otros elementos que fueron encontrados durante la requisa. Prestarán sus declaraciones ante fiscales en torno al caso de Juan José Dorado y luego se definirá su situación jurídica.



Margoth Vargas aseguró que luego de los allanamientos no se encontró al piloto Ernesto Cortes Tomas, tampoco a la nave. Pidió a la población en caso de ver al piloto dar información, pues se presume que está vivo y por eso se lo busca. También mostró fotos del piloto y de la avioneta que misteriosamente no aparecen .



Los fiscales que integran la comisión Margoth Vargas, Windsor Ortiz, Karla Barrón y otros, coincidieron en que los allanamientos se ejecutaron por orden judicial y que el fin es verificar si en estos hangares se encontraba el piloto Ernesto Cortes, al existir la posibilidad de que esté aún con vida, además se busca la avioneta CP-3172 que desapareció desde el 7 de julio junto con Juan José Dorado.



“Flecha”



Tras los allanamientos de ayer surgieron otros datos en torno al caso de Juan José Dorado. Las pesquisas se iniciaron después que el 7 de julio del aeropuerto El Trompillo, levantara vuelo la avioneta CP-3172 al mando de Ernesto Cortes y como pasajero a Juan José Dorado. El plan de vuelo informado por Naabol y la Dirección General de Aeronáutica Civil DGAC reveló que la nave decoló con un vuelo solicitado por Cortes. El destino era la estancia Cupesí por San José de Chiquitos.



Las autoridades de Naabol y de la DGAC confirmaron que esa nave regresó el 8 de julio al aeropuerto El Trompillo para ingresar al hangar 101. Sin embargo, la Felcc y la Fiscalía en allanamientos desvirtuaron los informes al evidenciar que esa nave nunca regresó a Santa Cruz, pero tampoco aterrizó en Cupesí.



La tarde de ayer, la Felcc y fiscales allanaron varios hangares, pero no hallaron la avioneta, tampoco al piloto Cortes. Lo que sí se pudo conocer es que el piloto, natural de Cochabamba, era conocido en el mundo de la aviación con el apodo de “Flecha” y que a sus 25 años ya contaba con documentación legal y volaba desde al menos el año 2019.



Asimismo, servicios de inteligencia de la Policía lograron detectar que el primer hangar 101 allanado en pasados días, donde ingresaba la avioneta CP-3172 estaría a nombre de algunas personas que figuran como ‘palos blancos’, pero que en realidad el dueño sería un senador por Cochabamba. Del mismo modo que el verdadero administrador del hangar sería mano derecha del senador y tío del piloto.



El último adiós a Juan José



Después de haber sido repatriados los restos de Juan José Dorado desde Paraguay, sus familiares lo velaron y le dieron el último adiós.