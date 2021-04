Caso Eurochronos: la defensa de Ana Lorena denuncia sorpresivo cambio del principal perito del IITCUP

Escucha esta nota aquí

El abogado Jorge Santistevan y la arquitecta Roxana Torrico, madre de Ana Lorena, que falleció en el asalto a la joyería Eurochronos el 13 de julio de 2017, denunciaron que de manera sorpresiva y sin justificativo alguno el Comando General de la Policía removió de sus funciones al mayor Cristian Sánchez Ramírez, que se desempeñaba como director del Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (IITCUP), principal perito del caso que conmovió a la ciudadanía.



Santistevan y Torrico expresaron su preocupación porque Sánchez fue quien ejecutó todas las pericias y era quien tenía que realizar las acciones complementarias para emitir un dictamen pericial final, pero con su repentino cambio "lo que se busca es defenestrar las investigaciones de uno de los casos que conmovió a la sociedad".



Cabe recordar que el 13 de julio de 2017 se perpetró un asalto a la joyería Eurochronos, en la capital cruceña. El acto delincuencial dejó un saldo de cinco personas muertas, entre ellas la gerente administrativa y financiera, Ana Lorena Torrez Torrico, además de siete heridos. Desde entonces los sobrevivientes y familiares de las víctimas fatales peregrinan por justicia.

El abogado de la familia de Ana Lorena manifestó que llama poderosamente la atención que cuando el perito principal del IITCUP, justo cuando tenía la misión de ampliar los informes periciales, fuera cambiado a otro distrito dejando inconcluso el trabajo criminalístico, "abriendo la puerta a la impunidad" de un caso tan doloroso.



Sanstistevan lamenta que en otros casos se ve que las autoridades gestionan para que se esclarezcan y tengan un cierre oportuno, pero no el asalto a la joyería, registrado hace más de tres años. “Nosotros también pedimos que en las mismas condiciones, el caso de Eurochronos, se aclare. Pedimos, con respeto, que actúen con la misma eficacia. Sin embargo, somos sorprendidos con el cambio del principal perito al distrito de Beni, un profesional reconocido no solo en Bolivia, sino a escala internacional. ¿Qué es lo que buscan esconder con este hecho? Nos preguntamos si hay algo por detrás”, afirmó el jurista.









Requerimientos de la Fiscalía

Se conoció que el excomandante de la Policía de Santa Cruz, coronel Franz Sellis, cumpliendo órdenes del Comando General de la Policía, dispuso el 20 de enero de este año el cambio del jefe del IITCUP, mayor Cristian Sánchez, para que asuma como vocal suplente del Tribunal Disciplinario de Beni.





Ante esta situación, una comisión de la Fiscalía Anticorrupción de Santa Cruz, integrada por Yolanda Aguilera y Javier Cordero, emitió requerimiento al comandante general de la Policía, Jhonny Aguilera, pidiendo que declarara en comisión a Sánchez, a efectos de la conclusión de la pericia complementaria y la emisión del informe o dictamen complementario de pericia del caso Eurochronos.



Sin embargo, al no haber respuesta, la comisión fiscal emitió otro requerimiento al Comando General, el 16 de marzo pasado, para que se declare en comisión a Cristian Sánchez, pero tampoco hubo respuesta. El 14 de abril pasado, la comisión fiscal emite una conminatoria al Comando General de la Policía y le da un plazo de 48 horas para que cumpla con la declaratoria en comisión y la respuesta del comando fue la sugerencia hecha por el asesor nacional, el suboficial Jesús Licon Quisbert, quien señala que se debe buscar a otro remplazante en lugar de Cristian Sánchez porque fue cambiado de destino.





“No es posible que un subalterno solo dé una sugerencia y no se resuelva ni se cumpla con la conminatoria de la Fiscalía”, dijo Jorge Sansistevan, al señalar que hay una clara intención de dejar a un lado la investigación y, en su criterio, favorecer a los implicados que también son policías. Puesto que la investigación busca identificar qué policía disparó contra Ana Lorena y las otras víctimas.



La madre de Ana Lorena

Por su parte, Roxana Torrico, mamá de Ana Lorena, calificó como arbitrario el cambio del director del IITCUP. Afirmó que es una falta de respeto del Estado a través de la Policía. “No es posible que estemos tanto tiempo en una investigación y la Policía no aporte nada en pruebas, por eso se dividió en dos partes la investigación”, dijo.

A su vez, señaló que solo hay civiles involucrados e investigados seriamente en el caso, pero no hay ni un solo policía. “En este país, a través de la Policía, se busca a civiles y no se ve a la gente con tremendos delitos que están en la misma Policía, es una falta de respeto. La Policía no está haciendo su trabajo”, dijo.

Roxana Torrico cree que cuando les conviene cambian de destino a los policías investigadores y dejan sin conclusión las investigaciones.

Asimismo, la madre de Ana Lorena se refirió a la incorporación de María René Liévana a la defensa del excoronel Gonzalo Medina, que también es investigado en este caso. Indicó que la abogada Liévana tiene todo el derecho de trabajar en su profesión, pero “lo que no tiene derecho es a amedrentar, con su sola presencia, las audiencias y discusiones se vuelvan parcializadas.No abre la boca, pero con su presencia está marcando un lineamiento que, pese a que me niego rotundamente a pensar, ha influido en la decisión del juez, en esa decepcionante audiencia que dejó en libertad a Medina”, dijo.

La defensa de las víctimas pidió al Ministerio de Gobierno, de Justicia y a otras altas autoridades de Estado que actúen. Anuncian que, de no contar con respuesta del Comando General sobre el cambio del perito Cristian Sánchez, presentarán una demanda por obstrucción a la justicia.

Asimismo, dijeron que han solicitado que el Comando General les haga conocer si Medina fue dado de baja. Está reincorporado o en la jubilación porque les sorprende el poder que ejerce para que el caso Eurochronos no concluya.