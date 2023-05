Caso Fassil: dos testigos declararon y el alcalde de Porongo volverá a ser citado

Un hombre y una mujer dieron su testimonio, el primero es exgerente de Seguros y la segunda es la exdirectora de Comunicación de la entidad financiera, según informó Porras. Agregó que las funciones que ejercían estos dos extrabajadores estaban “lejos de la prestación de créditos” bancarios, por lo que no se los volverá a citar .

Entre las cuatro personas que no se presentaron a declarar esta jornada se encuentra el alcalde del municipio de Porongo, Neptaly Mendoza, quien no había acudido a la Fiscalía porque la notificación no le llegó a su domicilio, de acuerdo a la información brindada por la fiscal Guzmán.