Caso 'ítems fantasmas': abogado denuncia que Valeria Rodríguez fue retenida en la Fiscalía para que inculpe a exfuncionarios

Este jueves declaró por más de cuatro horas Valeria Rodríguez, la persona que destapó el caso de los 800 ítems 'fantasmas' en la Alcaldía cruceña. Su abogado Juan Ramón Quezada denunció que los policías la presionaron para que intente inculpar a otros exfuncionarios municipales.

“Fue citada para las 15:00 y la tuvieron por más de cuatro horas declarando. Le decían que si ella no cooperaba la iban a tener retenida hasta las 02:00 de este viernes. Hubo una coerción de los efectivos de Anticorrupción, porque querían que ella vincule a gente y porque no lo hacía, no la dejaban ir”, explicó el jurista en contacto con EL DEBER.

Quezada explicó que su defendida fue citada para que amplie su testimonio en calidad de testigo en la Fiscalía Departamental del segundo anillo, dentro del proceso de legitimación de ganancias ilícitas que existe contra su exesposo Antonio Parada Vaca, el exdirector de Recursos Humanos de la Alcaldía cruceña, quien es el principal acusado del caso 'ítems fantasmas'.

Señaló que llegó junto a Valeria Rodríguez a las oficinas del Ministerio Público, pero fue retirado de manera “abusiva” por cinco agentes de la unidad Anticorrupción de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

“Me sacaron a mí de la sala y la metieron a ella sola a declarar sin la presencia de un fiscal. Me tuvieron más de cuatro horas incomunicado con mi clienta y recién cuando llegó el fiscal (Iván) Quintanilla pude ingresar porque le reclamé por los derechos de Valeria. Sin embargo, solo me dejaron estar con ella cinco minutos, porque un policía me sacó nuevamente por encima del fiscal”, denunció.

Dijo que, durante ese tiempo, los efectivos le exigían a la testigo que inculpe a terceras personas para dejarla salir del lugar. “De las cuatro horas que estuvo adentro, solo 20 minutos declaró porque los policías no sabían que preguntarle y se iban a la oficina del fiscal departamental Róger Mariaca a consultarle sobre que debían interrogarle. Ni siquiera los policías sabían de qué se trata la investigación”, señaló.

Ante esta situación, el jurista decidió convocar a los medios a una conferencia de prensa para denunciar que su defendida estaba retenida en las oficinas de Anticorrupción. Y fue así que logró que dejen salir a la testigo, pero cuestionó el accionar del fiscal Mariaca.

“Los policías me escucharon que yo hablé por celular con los medios e inmediatamente comunicaron al fiscal departamental. Entonces, cuando salíamos, un efectivo le quita de la mano la declaración a Valeria Rodríguez y le dice que era para sacarle fotocopia, pero no se la devolvieron. Hicieron eso para darle tiempo a Mariaca, que bajó y dio conferencia de prensa, evitando así que yo denuncie los abusos, pese a que yo convoqué a los medios”, lamentó.

Según el jurista, su defendida declaró sobre los bienes que acaparó Antonio Parada con el dinero que obtuvo irregularmente con recursos de los 'ítems fantasmas', pero no acusó a ninguna persona, como se lo pedían los policías, pues “se puso firme y me escuchó cuando yo le gritaba desde afuera que no firme lo que no declaró”.

Además, dijo que por ese caso de legitimación de ganancias ilícitas ya habían presentado pruebas de las casas y los más de 40 vehículos que eran de Parada, pero que algunos estaban a nombre de “palos blancos”. Sin embargo, denunció que se perdieron estos documentos pese a que estaban en poder de la Fiscalía y fue así que volvieron a citar a Valeria Rodríguez.

Por su parte, el fiscal departamental Róger Mariaca, confirmó que la testigo se presentó a declarar, pero evitó dar detalles del testimonio, pues señaló que el fiscal Iván Quintanilla daría más información al respecto este viernes.

Indicó que esta es “una diligencia más” de las otras que se vienen desarrollando por el caso 'ítems fantasmas' y dijo que se seguirán realizando los actos investigativos para esclarecer este supuesto hecho de corrupción dentro de la Alcaldía cruceña.

Asimismo, indicó que se continúan realizando los trámites junto a la Cancillería Boliviana para lograr la extracción de Antonio Parada, quien se encuentra detenido en Brasil desde mediados del mes de enero.